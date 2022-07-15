Bitmeyen nöbet

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi meydanlara akın eden vatandaşlar, darbe girişiminin başarıyla püskürtülmesinde önemli bir rol oynadı. Günlerce süren demokrasi nöbetleri boyunca da halk, milli mücadele ruhunu sokaklara taşıdı. 81 ilde 7 gün 24 saat demokrasi nöbetleri sürdürüldü. İstanbul ve Ankara gibi kentlerde eş zamanlı olarak birçok etkinlik düzenlenirken, yurt genelindeki nöbetlere genç-yaşlı ve çocuk milyonlarca kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra başta dönemin Başbakanı Binali Yıldırım olmak üzere, hükümet ve muhalefetten çok sayıda siyasi de meydanlarda vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.

Vatandaşlara bu nöbetlerde çok sayıda sanatçı ve sporcu da meydanlara inerek destek verdi. Sık sık canlı yayınlarla ve video konferanslar aracılığıyla şehirlerin meydanlarındaki halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara’da da nöbetlere bizzat katıldı.

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81 ilin tamamında ve çeşitli ülkelerde günlerce süren nöbetler, 7 Ağustos’ta büyük bir katılımla yapılan ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ ile taçlandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte katıldığı miting, Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlendi.

“Demokrasi ve Şehitler Mitingi” için polis kaynaklarına göre yaklaşık 5 milyon kişi alanı doldurdu. 27 gün gece-gündüz tutulan demokrasi nöbetleri, 10 Ağustos’ta Beştepe’de son buldu.

Üzerinden 6 yıl geçse de o nöbet bugün demokrasi düşmanlarına karşı her vatandaşın kalbinde devam ediyor.

GÜLLERLE ANMA

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümlerinde Cumhurbaşkanlığı’nda da geniş katılımlı anma törenleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Beştepe’ye gelen şehit yakınları ve gazilerle buluşuyor. 3. yıldönümü töreninden bu karede Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı’nın protokol kapısı karşısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na yürüdü. Bazı şehit yakınları ve gaziler, anıta kol kola yürürken, bazıları da ellerinde Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüş sırasında Mehteran Birliği, 15 Temmuz Marşı’nı çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta kırmızı güllerden oluşan bir buket bıraktıktan sonra şehitler için dua okudu.

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