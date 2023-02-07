Bitlis'te kar kalınlığı 3 metreyi aştı! 317 köy yolu kapalı

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Bitlis'te 27 Ocak'ta başlayıp, aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle 317 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkilileri, kar kalınlığının 3 metre 13 santimetre olarak ölçüldüğünü açıkladı. Tek katlı yapıların, otobüs-minibüs duraklarının ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte ulaşım durma noktasına geldi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Kapalı olan yolların açılması için 10 ayrı şantiyede 80 personel ve 60 iş makinesi ile çalışmaların yürütüldüğü, önceliğin ise acil hastası olan köylere verildiği belirtildi.

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Bitlis Belediyesi de 55 araç ve 80 personelle mahalle yollarında açma ve genişletme çalışması yapıyor. Yetkililer, yüksek binaların çatılarında biriken kar kütleleri nedeniyle vatandaşları uyardı ve bina çevrelerinden uzak durulmasını istedi.

ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, çığ uyarısında bulundu. Özellikle dağlık alanlarda Doğu Anadolu'nun doğusu basta olmak üzere yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çiğ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi, yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

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