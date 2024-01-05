Bitlis'te eğitime kar engeli! 44 köy yolu kapandı

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Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent genelinde 44 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı belirtilirken, İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

VALİİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 05.01.2024 tarihinde, Merkez İlçe ve Merkez İlçeye bağlı köylerimizde Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarında (Özel Eğitim Kursları, Rehabilitasyon Merkezleri ve Halk Eğitim Kursları) eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 05.01.2024 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugün gece saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini, yerini soğuk havaya bırakacağını bildirirken, mecbur kalmadıkça sürücülerin kendi araçları yerine, toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri uyarısında bulundu.