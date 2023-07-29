Bitlis ve Kuzey Irak’ta 2 nokta operasyon! 10 şehidin hesabı soruldu

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında bölgede terör örgütü PKK’nın eylem hücresi belirlendi. Bunun üzerine PKK’lıların bulunduğu Hizan ilçesi Sarıtaş Köyü kırsalına havadan İHA, SİHA destekli operasyon başlatıldı. Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinin katılımıyla yapılan operasyonda PKK’lılarla çatışma çıktı.

SICAK TEMAS SAĞLANDI

Çatışmada, İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi’nin “GRİ” kategoride yer alan “Redur Siser” kod adlı Güven Özcan silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Başına 500 bin lira ödül konularak aranan Özcan’ın Bitlis bölgesinde çok sayıda terör eylemine katıldığı belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabında, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. 10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor” paylaşımıyla duyurdu.

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4 SALDIRININ FAİLİ

Terör örgütü PKK’nın içerisinde uzun zamandır yer alan Özcan’ın katıldığı bazı eylemler şöyle:

- Bitlis-Hizan Yaylacık bölgesinde 18 Ağustos 2016 tarihinde Hizan-Bahçesaray yolunda, 5 jandarma personelinin şehit olduğu, 5 jandarma personelinin yaralandığı saldırı.

- Bitlis-Merkez Sarıkonak Köyü Sehi Bölgesi’nde 25 Nisan 2017’de bir jandarma personelinin şehit edildiği ve 1 jandarma personelinin yaralandığı saldırı.

- Bitlis-Merkez ilçesi Hazo Boğazı mevkisinde 8 Temmuz 2017 tarihinde 2 jandarma personelinin şehit olduğu ve 1 jandarmanın yaralandığı konvoya yapılan saldırı.

- Bitlis-Merkez Çeltikli Sehi Bölgesi’nde 2 Mayıs 2020 tarihinde yapılan operasyon sırasında, 2 jandarma personelinin şehit edildiği ve 4 jandarma personelinin yaralandığı saldırı.

SİNCAR SORUMLUSU ARACINDA VURULDU

MİT, Suriye’de gençleri silah zoruyla örgüte alan ve Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını veren “Zagros Çekdar” kod adlı terörist Mesut Celal Osman’ı takibe aldı. Osman’ın 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiği belirlendi. PKK’nın üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda Sincar’a geçen Osman, örgütün sözde Sincar eyalet sorumlusu oldu. Saha ajanlarını harekete geçiren MİT, Osman’ı yakın izlemeye aldı.

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Mesut Celal Osman

AJANLAR TAKİPTE

Saha ajanlarından anlık gelen bilgiler doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde örgüt mensupları ile toplantıya giden Osman’ın içinde bulunduğu araca nokta operasyon yapıldı. MİT operasyonel biriminin yaptığı başarılı operasyon ile PKK’lı Osman öldürüldü. Hanesor ve Kerse’deki teröristlerin de Osman’ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı’na bağlı olduğu belirlendi.