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Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 25.10.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Birkaç dakikayla KPSS'ye giremedi, gözyaşlarına boğuldu

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Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar, kapıda metrelerce kuyruk oluşturdu. Sınava geç kalanlar alınmazken, 3 dakika geç kaldığı için sınav alınmayan bir kadın, uzun süre gözyaşı döktü.

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans oturumu saat 10.15'te başladı. Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı. Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ve yakınları tarafından yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Eğitim Fakültesi önünde ise dakikalarca kuyrukta bekleyen adaylara sınav merkezi önünde koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve ıslak mendil dağıtıldı. Saat 10.00'a yaklaştığı sıralarda ise görevliler sınava kısa süre kaldığını söyleyerek, adayları içeri girmeleri yönünde uyardı.

Kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetişmek isteyen adaylar koşarak binalara geldi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı.

Birkaç dakikayla KPSSye giremedi, gözyaşlarına boğuldu

Bu sırada koşarak binaya gelen bir kadın, eliyle kapıyı açarak içeri girdi ancak polis ekipleri tarafından geç kaldığı gerekçesiyle binadan çıkarıldı. Saat 10.05'te kapıya gelen bir kadın aday da sınava alınmadı.

Bina içerisindeki görevlilerin bakması için kapıya vuran kadın, "Sadece iki dakika geç kaldım. Alanya'dan geliyorum. Lütfen kapıyı açın" dedi. Ancak görevliler kapıyı açmayınca genç kadın uzun süre gözyaşı döktü.

Birkaç dakikayla KPSSye giremedi, gözyaşlarına boğuldu
Geç kaldığı için sınava alınmayan başka bir kadın ise sınav giriş belgesinde 10.15 yazdığı için bina etrafında dolaştığını, bu nedenle geç kaldığını söyleyerek görevlilerden kendisini almalarını istedi ancak başarılı olamadı.

Saati geri kaldı, sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu
Saati geri kaldı, sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu

 

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