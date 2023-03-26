Birbirlerini iyileştiriyorlar

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HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Antakya bölgesinden gelen depremzede canlarımızla birlikteyiz. 10 günlük olan oğlağımız 30 günlük oldu ve diğer keçimiz de 10 gün önce doğum yaptı. Keçilerimizi Osmaniye merkezine getirmemizin bir diğer amacı da sitemizin yakınında bulunan anaokulundaki öğrencilerin deprem stresini üzerlerinden atarak hayvan sevgisi ile güzel bir gün anı ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktı. Keçilere dokunmak için birbirlerinin üzerine çıkan ve ellerinde otlarla keçileri beslemeye çalışan çocukların görüntüsü bizleri de çok mutlu etti" dedi.