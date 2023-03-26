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Birbirlerini iyileştiriyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#HAYTAP#Hayvan
Birbirlerini iyileştiriyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen Hatay’da ahırın yıkılması sonucunda sokakta kalan ve Osmaniye’deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne transferi sağlanan 2 dişi keçi ve bir oğlak, anaokulu öğrencisi depremzede çocuklarla buluştu. Minikler, keçileri ve yavrularını severek, elleriyle besledi.  

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HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Antakya bölgesinden gelen depremzede canlarımızla birlikteyiz. 10 günlük olan oğlağımız 30 günlük oldu ve diğer keçimiz de 10 gün önce doğum yaptı. Keçilerimizi Osmaniye merkezine getirmemizin bir diğer amacı da sitemizin yakınında bulunan anaokulundaki öğrencilerin deprem stresini üzerlerinden atarak hayvan sevgisi ile güzel bir gün anı ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktı. Keçilere dokunmak için birbirlerinin üzerine çıkan ve ellerinde otlarla keçileri beslemeye çalışan çocukların görüntüsü bizleri de çok mutlu etti" dedi. 

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#Deprem#HAYTAP#Hayvan

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