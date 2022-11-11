BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum?

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Önceden aldatıldığını düşünen kişiler kendi imkanları ile eşinin peşine düşerdi. Şimdilerde ise pek çok insan bu işi teknoloji ile çözüyor ve birbirinden farklı yöntemler ile 7/24 eşlerini izliyor.

Eşine ya da sevgilisine güvenmeyip aldatıldığını düşünen pek çok kişi partnerinin sosyal medya hesaplarından yaptığı her şeyi kontrol ediyor, kimin fotoğrafını beğenmiş, kime yorum yazmış, kimler onu takip ediyor diye iz sürüyor, arabasına cihaz takıyor, telefonuna casus programlar yüklüyor.

Tabii teknoloji o kadar gelişti ki eşini ya da sevgilisini aldatanlar da çevirdikleri dolapları gizlemek ve yakalanmamak için farklı mobil uygulamaları kullanıyor. Mesela telefonu salladığınız anda tüm mesajlarınızı silen, hesap makinesi gibi görünüp fotoğraflarınızı saklayan uygulamalar mümkün ancak tüm bu çabalara rağmen zehir hafiye gibi iz süren eşlerine yakalananların sayısı hayli fazla…

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EVLİ DE OLSANIZ ÖZEL HAYATIN İHLALİ SUÇ SAYILIYOR

Geçtiğimiz günlerde bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini GPS ile takibe aldığını öğrendi ve konuyu yargıya taşıdı. Eşinin aracına GPS takarak nereye gittiğini takip eden kişiye Yargıtay’dan kötü haber geldi. Yargıtay, “Tarafların evli olması, sürekli birbirlerini denetleyebileceği anlamına gelmez” dedi.

Tabii aldatıldığını kanıtlamanın tek yolu takip cihazları değil...

Aldatıldığını düşünen ve partnerini türlü yollarla takibe alan kişilerle, bu sağlıksız durumun diğer tarafındaki insanlarla ve tabii ki konunun uzmanlarıyla konuştuk.

Hatırlarsanız birkaç yıl önce “Yasak aşkı akıllı saat ortaya çıkardı!” başlıklı bir haber okmuştuk. İş dünyasından iki ünlü erkeğin başına gelen olayları aktaran bu haberde ihanetleri yakalatan akıllı saatlerdeki sağlık uygulamalarıydı. Aldatılan eşlerden biri, seyahatten dönen kocasının saatindeki uygulamadan attığı adım sayısının gece 01.00'den sonra arttığını ve nabzının 160'a çıktığını görünce aldatıldığını anlamıştı. Diğer olayda da yaktığı kalorilerin ve nabzının raporunu tutan adam eşinin bu verileri inceleyeceğini hiç düşünmemişti. Kadın "İş görüşmesine gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan eşinin kendisini aldattığını akıllı saati sayesinde çözmüştü.

‘SÜREKLİ TELEFONUMU KONTROL EDER OLDUM’

Büşra G. (39)

Eşimle aramızda 20 yaş fark var. İlk evlendiğimizde bu farkı hiç önemsemiyordu ama yaşı ilerledikçe kıskançlıkları başladı. Kendime en ufak bakım yaptırsam ya da güzel giyinip bir yere gitsem bile kıskanıyordu. Bir gün telefonumda bulunan uygulamaların güncellemesini yaparken adını bile bilmediğim bir uygulamaya denk geldim. Küçük kızım sürekli telefonuma oyun indirdiği için yine o oyunlardan biri sandım. Ancak yine de merak ederek uygulamanın içine girdim ve bir takip uygulaması olduğunu fark ettim.

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Önce kızıma böyle bir program indirip indirmediğini sordum; cevabı ‘hayır’ oldu. Bunun üzerine hemen eşimi aradım. O uygulamayı kendisinin indirdiğini itiraf etti ve deli gibi özür dilemeye başladı. Ben de derhal uygulamayı silerek, eğer bana güvenmiyorsa zaten evliliğin devam etmemesi gerektiğini söyledim. O günden itibaren kıskançlıkları biraz azaldı ama ben sürekli telefonumdaki uygulamaları kontrol eder oldum.

‘BENİ ALDATTIĞINA EMİNİM AMA KANITLAYAMIYORUM’

Ceren A. (32)

Ben evlendiğimizden beri eşime karşı bir güven sorunu yaşıyorum. Benden önce uzun süre birlikte olduğu bir sevgilisi vardı, ondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra da bizim ilişkimiz başladı. Benden sakladığı bir ilişki değildi ama nedense hep aklı onda kaldı diye düşündüm. Biz evlendik, o kız da evlendi, ikimizin de çocukları oldu ama bende bu bir takıntı haline dönüştü. Telefonunun, bilgisayarının şifresini biliyorum, sürekli de karıştırıyorum ama bugüne kadar hiçbir şey yakalamadım. İş için şehir dışına gitse ya da akşam arkadaşlarım ile buluşacağım diye çıksa ben evde kendi kendimi yiyorum.

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Bir keresinde Taksim’e arkadaşları ile maç izlemeye gideceğini söyledi. Giderken çok süslendi, parfüm falan sıktı, benim iyice radarıma girdi. Ben de peşinden taksi ile kontrol etmeye gittim. Sürekli gittikleri bir barda gerçekten arkadaşları ile beraber vakit geçiriyordu. Baktım böyle takip etmesi zor olacak, arkadaşlarımdan aldığım tavsiye ile telefonuna casus program yükledim ama ondan da bir şey çıkmadı. Buna rağmen bir türlü ikna olmuyorum. Beni o kızla aldattığına adım kadar eminin ama elimde kanıtım yok. Ya gizli bir hattı ve telefonu var ya da başka bir şekilde iletişim halindeler. Başka ihtimal yok.

‘CASUS UYGULAMA İNTERNETİ BİTİRİYOR DEDİ PAKETİ YÜKSELTTİM’

Fatma K. (58)

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Son birkaç seneye kadar tamamen güvendiğim eşimin beni aldattığını öğrendikten sonra boşanma yoluna gitmedim ama ona karşı güvenim de tamamen sıfırlandı. Ben de eşimi daha fazla kontrol edebilmek için telefonuna bir takip programı yükledim. Teknolojiye oldukça uzak olduğundan uygulamayı telefonuna gizlice yüklesem de haberi olmazdı ama ben yine de söyledim. Pek sıcak karşılamadı. Uygulamanın çok fazla internet harcadığını söyledi, internet paketini yükselttim. Telefonun şarjını hızlı bitirdiğini söyledi, taşınabilir şarj cihazı aldım. Kısacası uygulamayı kullanmamak için sunduğu bütün bahaneleri çürüttüm. Arkadaşlarım bu programın olmasının işe yaramayacağını, bu şekilde de istediğini yapabileceğini söylüyor, eşim eve yaklaştığında telefondan gelen bildirimi duyan gülüyor ama anbean nerede olduğunu bilmek bana kendimi iyi hissettiriyor.

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Google'ın özel kameralarla kaydettiği görüntüleri sokak sokak, adım adım paylaştığı 'Street View' uygulaması, 2018 yılında bir aldatma olayını ortaya çıkarmıştı. Peru'da yaşayan ve uygulamayı kullanarak gideceği rotayı belirlemek isteyen bir adam, sokak görüntülerini incelerken bir kadın dikkatini çekmişti. Görüntülere dikkatlice bakan adam, başka bir erkekle bankta samimi bir şekilde oturan kadının karısı olduğunu fark etmişti. İhanetin belgelenmesiyle birlikte ismi açıklanmayan çift boşanmıştı.

‘TAKİP EDİLMEYE İZİN VEREREK ÖZGÜRLEŞTİM’

Emre G. (29)

Kız arkadaşım, arkadaşlarımla dışarı çıktığımda her zaman sorun çıkarırdı; sürekli nerede olduğumu sormak için yazar ve arardı. Ancak bir anda bu sorgulamalar bitti. Ben de artık ilişkimiz rayına oturduğu ve bana güven kazandığı için böyle yaptığını düşünüyordum. Kız arkadaşımın sürekli arayıp yazmaması beraber gezdiğim arkadaşlarımın da dikkatini çekmeye başlayınca benim içime tekrar kurt düştü. Arkadaşlarımdan biri kız arkadaşımın benim konumumu takip edebileceğini söyledi ve derhal telefonumu kontrol ettik. Gerçekten de beni bu şekilde izliyormuş. Bunu yaparken bana söylemediği için çok sinirlendim ve konuyu kız arkadaşıma açtım. Nasıl olduysa sonu tatlıya bağlandı ve hâlâ konumumu takip edebiliyor. Arkadaş ortamımda sürekli arayarak beni rahatsız etmediği için ben de artık sorun yapmıyorum. Aslında özgürlüğüm kısıtlanmış gibi gözükse de bu şekilde özgürleştim.

BONUS: ‘SEVGİLİMİ DEĞİL ANNE VE BABAMI TAKİP EDİYORUM’

Canan Ö. (20)

Bir yılı aşkın süredir sigara içiyorum ve ailemin bundan haberi yok. İlk başladığım zamanlar sadece haftada birkaç kez dışarı çıktığımda içsem yeterli oluyordu. Ancak zamanla evde bulunduğum sürelerde de içmek istemeye başladım. Her istediğimde ya bir arkadaşıma gidiyor ya da dışarı çıkmak zorunda kalıyordum. Çünkü evde içersem, kokuyu alabileceklerinden korkuyor, apartmanın dışında da bir komşunun görüp söyleyebileceğinden çekiniyordum. Bir arkadaşım anne ve babamın telefonlarına takip uygulaması indirebileceğimi söyledi, bana da çok mantıklı geldi. Artık evden çıktıkları an ailemi takip etmeye başlıyorum ve onlar eve gelirken derhal evi havalandırıyorum. Uzun süredir uygulamanın varlığını fark etmediler ama görürlerse bana çok kızacaklarına eminim.

- Peki eşler birbirini neden takip ediyor?

- Bu bir psikolojik rahatsızlık mı?

- Uygulamalarla takip etmek boşanma sebebi sayılabilir mi?

Konuyla ilgili tüm detayları Avukat Bilal Çelik ve Uzman Psikolog Dr. Serap Duygulu yanıtladı.

ÇOCUKLARI TAKİPTEN EŞLERİ TAKİBE...

Takip uygulamalarının popüler olduğu ilk zamanlarda ebeveynler tarafından çocukları kontrol etmek için kullandığını, şimdilerde ise eşlerin ve partnerlerin birbirlerini takip ettiğini söyleyen Duygulu, bu tutumu sergilemenin sebeplerini şöyle sıraladı:

- Taraflardan birinin aldatıldığından şüphelenmesi,

- Mahkeme sürecinde olan evliliklerde ya da boşanma aşamasında kanıt toplamak amacı,

- Eşlerden birinin kumar ya da oyun bağımlılığı sebebiyle yaptığı harcamaları takip etme ve denetleme isteği,

- Ailenin bütçesinin ve harcamaların eşlerden sadece biri tarafından yapılması nedeniyle diğer eşin bu harcamaları öğrenme ve kontrol etme düşüncesi,

- Eşlerin birinin ya da her ikisinin de riskli işlerde çalışması, tehdit altında olması ihtimali gibi nedenlerle birbirlerini takip ediyor olması.

AÇIKÇA BİR HAK İHLALİ

Duygulu, bu takip uygulamaların gerçekten kişisel güvenlik adına ve birbirlerinin bilgisi ve rızası altında kullanılıyorsa anlaşılabilir olduğunu, taraflardan birinin bilgisi dışında kullanılan takip programlarının ise açıkça bir hak ve alan ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Sağlıklı ilişkilerde, eşlerin birbirlerine güvensizlik duymayacağını ve birbirlerini kontrol etmeye çalışmayacaklarını ifade eden Duygulu sözlerine şöyle devam etti:

"Ortak bir hayatı birlikte yaşamanın altı temel noktası var: Sevgi, saygı, samimiyet, sadakat, sorumluluk ve güven. Bir ilişki birbirini takip etme, kontrol etme, hesap sorma ya da hesap verme ve güvensizlik üzerine kuruluysa öncelikle kişisel olarak kendimize dönmemiz gerekiyor. 'Neden güvensizlik duyuyorum? Neden takip etme ihtiyacı hissediyorum?' Bu soruların yanıtı eğer kişinin kendisiyle ilgili sebeplere dayanıyorsa mutlaka uzman desteği almakta fayda var. Çünkü bunun çözümü, eşini kontrol etmek yerine profesyonel destek almaktan geçiyor.”

ÖZEL ALANA SAYGI AHLAKİ OLDUĞU KADAR HUKUKİ BİR SORUMLULUK

Eşlerin gizlice birbirlerini uygulama üzerinden takip etmesinin özel hayatın gizliliğinin ihlali olduğunu söyleyen Çelik ise “Hukuk düzeni, evlilik birliğinin devam etmesi gerekçesi ile bir eşin, diğer eşin özel ve kişisel alanına müdahale etmesine olanak tanımaz. Aynı durum sevgililik, arkadaşlık veya nişanlılık durumunda da geçerlidir" dedi.

Çelik kişilerin her ne sebeple olursa olsun ilişki kurdukları insanların mahrem ve özel alanlarına saygı duymalarının ahlaki olduğu kadar hukuki bir sorumluluk da olduğunu ve cezai bir yaptırımı bulunduğunu söyledi.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR

Çelik, GPS cihazı ile eşin takip edilmesinin veya kayıt cihazı ile eşin özel ses ve görüntülerinin rızası olmadığı halde kayıt altına alınmasının Türk Medeni Kanunu’nda özel bir boşanma nedeni olarak düzenlenmediğini de sözlerine ekledi.

Çelik olayın hukuki boyutunu şu sözlerle anlattı:

“Her halükarda özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi nedeniyle böyle bir davranışa maruz kalan eş, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açma hakkına sahip. Zira eşlerden birinin bu yöndeki davranışı suç teşkil ettiği kadar evlilik birliğinin temel değerlerine de aykırılık teşkil eder. Özetle bir boşanma nedenidir ve özel hayatının gizliliği ihlal edilerek manevi alanına açık ve haksız bir müdahalede bulunulması nedeniyle boşanma ile birlikte maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.”

CEZASI 1 YILDAN BAŞLIYOR

Çelik, "Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, TCK’nin 134'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır" ifadelerini kullandı.