×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bir kurban klasiği... Kaçan boğa kovalamaca

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Acemi Kasap#Kaçak Kesim
Bir kurban klasiği... Kaçan boğa kovalamaca
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 07:00

Bu Kurban Bayramı’nda da gelenek bozulmadı, kaçan boğa ve danalar ortalığı birbirine kattı. Kimi otobanda kurbanlık kovaladı, kimi kızgın boğaların hışmından kendini zor kurtardı. İşte yurttan kurban manzaraları...

Haberin Devamı

Rize’de kesilmek üzere hazırlanan Ahmet Yazıcı ve ortaklarına ait boğa, bir anda ipinden kurtulmaya çalışınca ortalık karıştı. Boğayı zapt etmeye çalışan Yazıcı, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Aldığı darbeler nedeniyle yüzünden ve kafasının iki farklı yerinden yaralandı. Diğer ortaklardan Turgut ve Kadir Kars kaçmaya çalışan boğayı yakalayıp bağlayarak güçlükle kontrol altına alabildi.

ARAÇTAN DÜŞTÜ

İstanbul Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi’nde de kurban satış alanından kesim alanına götürülen büyükbaş kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınmak istendi. Boğazından kamyonete bağlı olan hayvan, aracın ilerlemesiyle ayağa kalkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kurbanlık, kamyonetten aşağı düştü. Yaşanan o anlarda trafik birbirine girerken çevredekiler ise dehşete düştü.

Haberin Devamı

KOÇ TRAFİĞİ KARIŞTIRDI

Bursa’nın İznik ilçesinde pide işi ile uğraşan İrfan Karaman’a ait kurbanlık koç, tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı. İlçe merkezine kadar gitmeyi başaran koç, trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası kurbanlık, vatandaşların da yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.

İĞNEYLE YAKALANDI

Çorum’da hayvan pazarından Aydın Köstekçi tarafından alınan kurbanlık inek, sahibinin elinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ekipler, ineği uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikten sonra sahibine teslim etti.

ACEMİ KASAPLAR YİNE KENDİNİ KESTİ

Bir kurban klasiği... Kaçan boğa kovalamaca


Kurban bayramlarının bir başka klasiği de acemi kasaplar. Yine yurdun dört bir yanında çok sayıda kişi kurban keserken hastanelik oldu. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı vatandaşlar kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servisine geldi. Kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle zarar gördü. Yaralıların çoğuna ayakta müdahale edildi. Kurban Bayramı’nda yurt genelinde acemi kasap bilançosu 5 bin 794 oldu.

Haberin Devamı

ABİ ŞURDAN BİR KİŞİ ALSANA!

Bir kurban klasiği... Kaçan boğa kovalamaca


Adana’da bir kurban sahibi, satın aldığı koçu minibüsle kesim yerine götürünce ortaya bu komik sahne çıktı. 

‘ÖRÜMCEK ADAM’DAN KURBAN PAZARLIĞI

Bir kurban klasiği... Kaçan boğa kovalamaca


Yine Adana’da ‘Örümcek Adam’ kostümlü bir kişinin besiciyle kurban pazarlığı yapması ilginç görüntülere sahne oldu.

ORMANDA VE D-100’DE KAÇAK KESİM

Bir kurban klasiği... Kaçan boğa kovalamaca


İstanbul yine kaçak kesimlere sahne oldu. Esenyurt’ta kesim alanları dışında boş arsalarda ve yol kenarlarında kaçak kurban kesimleri yapıldı. Kesim sırasında küçük yaşta çocukların da bulunması dikkat çekti. Sarıyer Ayazağa’da bazı vatandaşlar kurbanlıklarını ormanda kesti. Kesilen kurbanlıklar ağaçlara asılarak yüzme işlemini gerçekleştirdi. Yasak olan ve hijyenik olmayan ortamlarda kesilen hayvanların etleri naylon brandaların üstüne konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Bayramı#Acemi Kasap#Kaçak Kesim

BAKMADAN GEÇME!

Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık
Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım Güney Korede yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım' Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

#Güney Kore
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik