Bir kurban klasiği... Kaçan boğa kovalamaca

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Rize’de kesilmek üzere hazırlanan Ahmet Yazıcı ve ortaklarına ait boğa, bir anda ipinden kurtulmaya çalışınca ortalık karıştı. Boğayı zapt etmeye çalışan Yazıcı, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Aldığı darbeler nedeniyle yüzünden ve kafasının iki farklı yerinden yaralandı. Diğer ortaklardan Turgut ve Kadir Kars kaçmaya çalışan boğayı yakalayıp bağlayarak güçlükle kontrol altına alabildi.

ARAÇTAN DÜŞTÜ

İstanbul Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi’nde de kurban satış alanından kesim alanına götürülen büyükbaş kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınmak istendi. Boğazından kamyonete bağlı olan hayvan, aracın ilerlemesiyle ayağa kalkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kurbanlık, kamyonetten aşağı düştü. Yaşanan o anlarda trafik birbirine girerken çevredekiler ise dehşete düştü.

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KOÇ TRAFİĞİ KARIŞTIRDI

Bursa’nın İznik ilçesinde pide işi ile uğraşan İrfan Karaman’a ait kurbanlık koç, tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı. İlçe merkezine kadar gitmeyi başaran koç, trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası kurbanlık, vatandaşların da yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.

İĞNEYLE YAKALANDI

Çorum’da hayvan pazarından Aydın Köstekçi tarafından alınan kurbanlık inek, sahibinin elinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ekipler, ineği uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikten sonra sahibine teslim etti.

ACEMİ KASAPLAR YİNE KENDİNİ KESTİ









Kurban bayramlarının bir başka klasiği de acemi kasaplar. Yine yurdun dört bir yanında çok sayıda kişi kurban keserken hastanelik oldu. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı vatandaşlar kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servisine geldi. Kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle zarar gördü. Yaralıların çoğuna ayakta müdahale edildi. Kurban Bayramı’nda yurt genelinde acemi kasap bilançosu 5 bin 794 oldu.

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ABİ ŞURDAN BİR KİŞİ ALSANA!









Adana’da bir kurban sahibi, satın aldığı koçu minibüsle kesim yerine götürünce ortaya bu komik sahne çıktı.

‘ÖRÜMCEK ADAM’DAN KURBAN PAZARLIĞI









Yine Adana’da ‘Örümcek Adam’ kostümlü bir kişinin besiciyle kurban pazarlığı yapması ilginç görüntülere sahne oldu.

ORMANDA VE D-100’DE KAÇAK KESİM









İstanbul yine kaçak kesimlere sahne oldu. Esenyurt’ta kesim alanları dışında boş arsalarda ve yol kenarlarında kaçak kurban kesimleri yapıldı. Kesim sırasında küçük yaşta çocukların da bulunması dikkat çekti. Sarıyer Ayazağa’da bazı vatandaşlar kurbanlıklarını ormanda kesti. Kesilen kurbanlıklar ağaçlara asılarak yüzme işlemini gerçekleştirdi. Yasak olan ve hijyenik olmayan ortamlarda kesilen hayvanların etleri naylon brandaların üstüne konuldu.