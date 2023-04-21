Bir kent yeniden aydınlanıyor! Hatay’da hayat ışıkları

Haberin Devamı

Türkiye’yi derinden sarsan depremler, Hatay’da büyük yıkıma neden oldu. Başta Antakya ve Defne ilçeleri olmak üzere binlerce bina yıkıldı, kent enkaza dönüştü. Birçok bölge adeta haritadan silindi. Depremden önce ışıl ışıl cadde ve sokaklarıyla bilinen, yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan Hatay’a günlerce elektrik verilemedi, kent karanlığa gömüldü. Ama aradan geçen zamanda yaralar sarılıyor, gidenler geri dönüyor. Hatay şimdi yeniden ayağa kalkıyor. Esnaf tek tek işyerlerini açarken, cadde ve sokaklardaki ışıklar eski ihtişamı kadar olmasa da yeniden yanmaya başlıyor.

OTELLER DE AÇILDI

Haberin Devamı

Hürriyet ekibi olarak bayram öncesi ziyaret ettiğimiz kentte, ayakta kalabilen nadir yapılardan olan bir otelde konakladık. Defne ilçesi Darmaşta Mahallesi’nde dağ eteğine yatay mimari ile inşa edilen 48 odalı “Teras Aqua Park Otel, etrafındaki birçok yapı yıkılmasına rağmen hiç hasar almadı. Deprem sonrası afetzedelere kapılarını ücretsiz açan otelde şimdi kamu kurumlarında çalışan görevliler, işinsanları ve kente görevli gelenler konaklıyor.

HER ŞEY SİZ GÜLÜN DİYE...

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gönüllü öğretmenlerin öncülüğünde eğitim alanları oluşturuldu. Gönüllü öğretmenler, kurdukları çadır sınıflarda öğrencilere eğitim desteği veriyor. Tomruksuyu köyünde 3 çadırla başlayan çalışma bugün 650 öğrenci, 35 gönüllü öğretmeniyle “Eğitim Yerleşkesi”ne dönüştü. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için de 2 sınıf açıldı. Gönüllü öğretmen İsmail Gezgin, “40 yıllık bir eğitimciyim. ODTÜ Mezunlar Derneği’nin verdiği 3 çadırla başladık. Sonra Malezya’dan destek olarak eğitim çadırları geldi. İsmini bilmediğimiz kişilerden destekler geldi. Geliştik, çoğaldık. Çocukları hem eğitimsiz bırakmamak hem de sınavlara en iyi şekilde hazırlamak için buradaki herkes elinden geleni yapıyor” diyor.

Haberin Devamı

ÇİFTE BAYRAM YAPACAKLAR

Hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yavruların yüzünü güldürebilmek için bölgedeki gönüllüler, STK’lar ve devlet kuruluşları seferber oldu. Türkiye Jokey Kulübü ponny getirdi. Jandarma da çocuklara bayram şekeri dağıttı.