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Bir iyileşme yolculuğu

Güncelleme Tarihi:

#Uluslararası Göç Örgütü#Deprem#Sergi
Bir iyileşme yolculuğu
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 07:00

Uluslararası Göç Örgütü, 6 şubat depremi sonrasında yaptığı çalışmaları “Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz: Bir İyileşme Yolculuğu” fotoğraf sergisiyle anlatıyor.

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2018 yılından bu yana 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü kapsamında her yıl farklı bir tema ile sergi düzenleyen Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) bu yılki teması “İyileşme Yolculuğu” oldu. Sergideki fotoğraflarda yardımlarla tekrar iş hayatına geri dönen insanlar, kooperatiflerle üretime giren kadınlar, çocuklara, depremzedelere yapılan psikososyal destekler ve sağlık hizmetlerine katkılar yer alıyor. 13 Aralık’ta Ankara’da CerModern’de açılışı yapılacak sergi, sonrasında da Gaziantep’te Zeugma Müzesi’nde açılacak.

Bir iyileşme yolculuğu



Cansın Bakırcıoğlu, Begüm Başaran, Olga Borzenkova, Emrah Özesen, Enver Muhammed, Gamze Adlı, Ahmet Abdülhamit, Utku Şenbayrak’ın karelerinden oluşan 37 fotoğraflık sergide fotoğraflarla depremlerden insanların nasıl etkilendiklerinin öyküsü, destek faaliyetleri ve iyileşme sürecindeki katkılar ve IOM’min depremler sonrası iyileşme çalışmalarının hikâyesi aktarılıyor. Türkiye ve Kuzeybatı Suriye’yi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından geçen on aylık sürecin ardından iyileşmenin yolunun birliktelikten geçtiği de ayrıca vurgulanıyor. 

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Bir iyileşme yolculuğu

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#Uluslararası Göç Örgütü#Deprem#Sergi

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