Bir iyileşme yolculuğu

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2018 yılından bu yana 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü kapsamında her yıl farklı bir tema ile sergi düzenleyen Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) bu yılki teması “İyileşme Yolculuğu” oldu. Sergideki fotoğraflarda yardımlarla tekrar iş hayatına geri dönen insanlar, kooperatiflerle üretime giren kadınlar, çocuklara, depremzedelere yapılan psikososyal destekler ve sağlık hizmetlerine katkılar yer alıyor. 13 Aralık’ta Ankara’da CerModern’de açılışı yapılacak sergi, sonrasında da Gaziantep’te Zeugma Müzesi’nde açılacak.