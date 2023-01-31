Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bir ilçenin kâbusu olmuştu... Dövmeden enselendi!

Güncelleme Tarihi:

#Hırsız#Kadıköy#Dövme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 14:46

İstanabul Kadiköy'de maskeli ve şapkalı bir şüpheli ilçede yaşayanların adeta kâbusu oldu. Girdiği adreslerden para ve ziynet eşya çalan hırsızı ele veren ise ensesindeki dövmesi oldu.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli'nin hazırladığı habere göre; İstanbul Kadiköy'de para ve ziynet eşya çalan hırsız, ensesindeki dövmeden yakalandı. Kadıköy'de yaşayanların kâbusu olan Uğur Demir, asayiş ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakayı ele verdi.

Kameralara yansıyan şüphelinin suç dosyası da bir hayli kabarık. Kimliğini gizlemek için maske takan hırsız, başından şapkayı da bir an olsun çıkarmıyordu. Ancak ensesindeki dövmeyi hesaba katmadı.

Bir ilçenin kâbusu olmuştu... Dövmeden enselendi

ÇALINAN SAATTEN YAKALANDI

Hırsızlık anlarının görüntüleri tek tek incelendi, 2. el eşya satan siteler takibe alındı. Çalınan saatlerden birinin ilanını fark eden ekipler şüpheliyi takibe aldı. 22 suç kaydı olan zanlı kısa sürede yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsız#Kadıköy#Dövme

BAKMADAN GEÇME!

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu! Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

#HOLLANDA
ABDnin gözü bu davada Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

ABD'nin gözü bu davada! Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

#Alex Murdaugh
Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

#Uyku