Bir gün sarışın bir gün esmer! Saçını boyamıyor, nadir bir hastalığa sahip...

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Bella’nın annesi Jenny Hill, 11 yıl önce minik kızını kucağına aldığında bebeğinin saçlarının yarısını sarı yarısını koyu gördüğünde hayrete düşmüştü. O zamandan beri küçük kızın saçını görenler onun o eşsiz saçlarına hayran kalıyor ve boyatıp boyatmadıklarını soruyor. Bella’nın sadece saçları değil kirpikleri de farklı renkte. Sağ kirpikleri açık renk, sol kirpikleri ise koyu.

Gözden Kaçmasın Beyazlayan saçların eski rengine dönmesi mümkün mü? Haberi görüntüle

Hemşire olan 35 yaşındaki anne Jenny, kızının bu farklılığının pigment eksikliği yaratan ‘Poliosis’ adı verilen bir hastalıktan kaynaklandığını söylüyor.

Bella doğuştan iki farklı saç rengine sahip ama bu benzersiz saçları, ona istediği zaman istediği rengi seçip kullanmasına olanak sağladı. Her sabah önce kıyafetini seçiyor sonra da kıyafete uygun saç rengine karar veriyor. o gün isterse esmer oluyor isterse sarışın… Canın nasıl isterse, kıyafetine hangi saç rengini uygun görürse…

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SAÇ AÇICILARDAN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEYENLER BİLE OLDU

Jenny, kızının gerçekten çok farklı ve benzersiz olduğunu söylüyor ve Bella doğduğunda annesinin bu durumun fark ettiğini ama kendisinin o dönemde bunu fark edemeyecek kadar acı çektiğini sözlerine ekliyor.

Bella’nın doğumundan sonraki altıncı haftada doktor muayenesinde saçlarındaki ve kirpiklerindeki renk farklılığını doktora sormuşlardı. Doktorlar saç renginde farklılık olduğunu ama endişelenecek bir şey olmadığını söylediler ve bu konuda herhangi bir şey yapmadılar. Bella’nın saçları günden günde daha belirgin bir şekilde iki tonda uzamaya başladı. Kızına hamileyken kuaför olarak çalışan Jenny, iş yerinde kullandığı saç açıcılar yüzünden kızının saçlarının böyle olduğu konusunda insanların şaka yaptığını söyledi.

Bebekken sürekli her saniye gözünün önüne olduğu için bu farklılık sadece ebeveynleri için belirgindi ama bebek büyüdükçe herkesin fark edeceği kadar açık hale gelmişti.

SAÇ RENGİNİ KIYAFETİNE GÖRE SEÇİYOR

Bella’yı yolda sokakta görenler onun çarpıcı saç rengini o kadar beğeniyorlar ki kendi saçlarını aynı renk yaptırmak için durdurup saçlarını boyatıp boyatmadığını soruyorlar. Yaz aylarında Bella’nın koyu renkli saçlarının rengi açılıyor, açık sarı olan bölümlerinin rengi ise iyice açılarak çok farklı bir saç rengi ortaya çıkıyor. Bella, favori saç rengi ona sorulduğunda “Gerçekten favori bir rengim yok, giydiğim kıyafete bağlı” diyor.

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HERKES SAÇLARINA HAYRAN KALIYOR

Anne Jenny de Bella'nın benzersiz saç tarzının çocukluğundan beri çok ilgi çektiğini, bu yüzden yabancılar tarafından büyük ilgi gördüklerini itiraf ediyor. "Süpermarkette dolaşmamız saatlerimizi alırdı çünkü Bella'nın saçına hayran kalan insanlar bizi durdurup saçlarını inceliyor" diyor.

Jenny'nin diğer çocuklarından hiçbiri Bella gibi iki renkli saça sahip değil. 14 yaşında Riley ve 4 yaşındaki Lilah'ın saçları tek renk.

Bir kere anne kız süpermarketteyken Bella’nın saçları gibi bir parça sarı saça sahip olan birini bir kez gördüklerini ve çok heyecanlandıklarını söyleyen Jenny, “Bella onu işaret etti ve "benim gibi saçları var" dedi, biz de daha önce kimseyi görmediğimiz için yanına gittik.' diye anlatıyor bu heyecan verici olayı.

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‘Poliosiz’ Bella’nın hayatını tehlikeye sokan ya da olumsuz etkileyen bir hastalık değil. B yüzden Bella endişe duymadan eğlenceli ve sıra dışı buklelerinin keyfini çıkarıyor.

4 KUŞAKTIR KADINLARIN SAÇLARININ ÖN KISMI BEMBEYAZ

Fotoğraf: Facebook

Amerika’da yaşayan bu sıra dışı ailenin kadınları 4 kuşaktır Poliosiz hastalığı ile dünyaya geliyor. 23 yaşındaki Brianna Worthy'nin ailesinde 4 kuşaktır bu ilginç doğum izi bulunuyor.

Brianna'nın büyükannesi Jaonne, annesi Jennifer ve kızı MilliAnna saçlarının ön kısımları bembeyaz dünyaya geldi. Büyükannesi evlatlık olduğu için bu genetik mirası kimlere kadar uzandığı bilinmiyor.

Ailenin en küçüğü MilliAnna… Brianna, hamileyken bebeğinin de aynı doğum izine sahip olmasını çok istemiş. “Benden birkaç yaş küçük olan kız kardeşimde aynı genetik miras yoktu. Dolayısıyla MilliAnna'da da olup olmayacağını bilmiyorduk. “Fakat doğumda onu kucağıma verdiklerinde saçındaki beyaz doğum izini görünce o kadar mutlu oldum ki!" sözleri ile saçının bu halinden hiç şikâyetçi olmadığını belirtiyor. “Bu doğum izini kendime özgü imzam olarak düşündüm ve kendime bu konuda her zaman güvendim" diyerek duygularını ifade ediyor.

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43 yaşındaki Brezilyalı Talyta Youssef Aziz Vieira, 2018 yılında kızı Mayah'ı dünyaya getirdi. Bebeğinin iki farklı saç rengine sahip olduğunu görünce şok olmadı çünkü kendi saçlarının önünde de aynı şekilde bir tutam beyaz vardı. Talyta'nın yanı sıra büyükbabası, annesi, teyzesi ve kuzenlerinin saçları da melanin üreten deride melanosit eksikliği nedeniyle aynı saçlarla dünyaya gelmişlerdi.

GENETİK MİRASI İLE GURUR DUYUYOR: 'BEN VE KIZIM EŞŞİZ VE ÖZELİZ'

Instagram (talytayoussef)

Talya, ailelerinde böyle bir ayrıcalık olduğu için kızının da şekilde iki farklı saç rengi ile doğabileceğini tahmin ediyordu.

Mayah o eşsiz saçları ile sosyal medyada adından söz ettirmeye başlamıştı. Anne Talya bu serüvenlerini şu sözlerle anlatıyor.

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“Doğduğu andan itibaren Mayah'ın başının önünde çok fazla beyaz saç vardı. Doulam sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Birkaç gün sonra bir fotoğrafçı tarafından fotoğraf çekimi için davet edildik. Fotoğraf çekimindeki resimler internette hızla yayıldı ve arkadaşlarım fotoğrafa dair hiçbir şey açıklama okumadan Mayah'ın benim kızım olduğunu saçlarından anında anladılar.”

Talyta yaşıtları tarafından yargılanacağını ve zorbalığa maruz kalacağını düşündüğü için ilk başlarda bu durumdan endişe duyuyordu. Bu nedenle gençlik yıllarında beyaz saçlarını geri doğru atarak gizlemeye çalışıyordu ama eşsiz ve özel olduğunu çok geçmeden anladı. Kızı Maya’ya da bu örneği anlatıp onun ne kadar özel olduğunu hissettireceğini söyleyen Talyta, hem kendi hem de kızının genetik mirası ile gurur duyuyor.

Poliosis, saç folikülündeki düşük miktarlarda melanin ve melanositlerden kaynaklanır. Melanin cilt ve saç rengini veren pigmenttir ve melanositler ise melanin yapan hücrelerdir.

Kaşlar ve kirpikler de dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerindeki tüyleri ve çevresindeki cildi de etkileyebilir. Hastalık genetik kaynaklıdır ve tehlikeli bir hastalık değildir. Poliosis, saç folikülündeki düşük miktarlarda melanin ve melanositlerden kaynaklanır. Melanin cilt ve saç rengini veren pigmenttir ve melanositler ise melanin yapan hücrelerdir.

Kaşlar ve kirpikler de dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerindeki tüyleri ve çevresindeki cildi de etkileyebilir. Hastalık genetik kaynaklıdır ve tehlikeli bir hastalık değildir. POLİOSİS NEDİR?

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK: RENKSİZ PERÇEM

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay Poliosis’in ’renksiz perçem’ olarak da bilindiğini saçların bir kısmında, kaşlarda, kirpiklerde veya vücudun belli bir kısmında ortaya çıkabilen bir rahatsızlık olduğunu, etkilenen bölgelerde beyaz bir yama şeklinde kendini gösterdiğini söylüyor. Saçları etkilediğinde bir tutam beyaz saç olarak görülen bu hastalığın saçta tek veya daha fazla bölgede beyaz lekeye neden olabileceğini söyleyen Kutlubay, yukarıdaki örnekte olduğu gibi bazı kişilerin saçlarında iki veya daha fazla renk görülebileceğini de sözlerine ekliyor. Bu farklı renklerin görülmesinin genetik olduğu kadar metabolik hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabileceğini ifade eden Kutlubay, bu farklı renklerin oluşmasının çok nadir görülen bir durumdur olduğunun altını çiziyor.

Poliosis hastalığı genellikle melanin denilen renk pigmentinin yokluğundan kaynakladığını ve saç veya kıllarda bölgesel renk değişikliği görüldüğünü ifade eden Kutlubay, otoimmün bir mekanizma sonucunda kıl köklerindeki renk hücrelerinin yıkımı ile meydana geldiğinin düşünüldüğünü söylüyor.

Bu durumun doğuştan mevcut olabileceği gibi farklı yaşta da görülebileceğini vurgulayan Kutlubay, Poliosis’in nadir görülen ve karakteristik bir hastalık olduğunu dile getiriyor.

Hastalığın kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta rastlanabileceğini belirten Kutlubay, 40.000-100.000 kişide bir görülen bu hastalığının vitiligo hastalarının %25’inde görülebileceğini söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.

“Hastalık tamamen genetik değildir, ailedeki tüm fertleri tutmaz. Bazen diğer faktörlerin etkisiolabilir, bazı tıbbi durumların bir yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin; melanom dediğimiz en öldürücü bir cilt kanserinin gelişimi sürecinde karşımıza çıkabilir. Çok nadiren tiroid bozukluklarında ortaya çıkabilir. Bir takım genetik hastalıklarla, vitiligo, saçkıran, sarkoidoz ve bazı kanser türleri ve ilaçların yan etkisi olarak karşımıza çıkabilir.”

Peki bu hastalığı taşıyanlar mutlaka çocuklarına geçirir mi? Anne karnında fark edilen bir durum mu? Kutlubay bu sorumuza şöyle yanıt veriyor.

“Annede bu hastalık varsa bebeğe de mutlaka geçecek diye bir kural yok, farklı genetik modelleri mevcuttur. Hamilelik döneminde ya da doğumdan sonra engellemenin bir yolu maalesef yok. Bu hastalığın ortaya çıkacağını önceden bilmek mümkün değil. Yani bu genetik sürecin önüne mevcut tıbbi bilgiler ile geçilemez.”

“Bu hastalıkla dünyaya gelen bebeklerin saç renkleri sonradan normale dönebilir mi?” sorusunu yönelttiğimiz Kutlubay, böyle bir durum ortaya çıktıktan sonra bu sürecin geri döndürülemez olduğunu yani tekrardan o bölgelerde melanin üretimini sağlamanın mümkün olmadığını, ancak vitiligo ile ortaya çıkan vakalarda, vitiligo tedavi edilirse poliosis de düzelebileceğini belirtiyor. Kutlubay, bu hastalığa sahip kişilerin eğer rahatsız oluyorlarsa saçlarını boyatmalarında hiçbir sakınca olmadığının altını çizdi.