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Bir dilim mutluluk: Hayatlarında ilk kez pizza yediler

#Pizza#Şaban Bingöl#Diyarbakır
Bir dilim mutluluk: Hayatlarında ilk kez pizza yediler

Şaban Bingöl 24 yaşında... Çocukluğunda hiç pizza yememiş ama tadını çok merak edermiş. Şimdi bol bol yediği pizzayı, kendisi gibi tadını hiç bilmeyen çocuklara götürmek isteyen hayırsever genç, Diyarbakır Silvan’daki 200 çocuğa pizza kutusuyla adeta mutluluk dağıttı...

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Silvan Meslek Lisesi mezunu olan ve şu an üniversite sınavlarına hazırlanan Şaban Bingöl, aynı zamanda müzisyen. Uzun bir süredir ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım elini uzatıyor. Topladığı kışlık malzemeleri, kırtasiye ürünlerini ve oyuncakları köydeki çocuklara ulaştırıyor. Son olarak ise tadına bakmak bir yana, hayatında hiç pizza görmemiş tam 200 çocuğa pizza dağıttı.

Bir dilim mutluluk: Hayatlarında ilk kez pizza yediler
Şaban Bingöl, çocuklara oyuncak ve giysi de dağıttı.

9 İL, 90 KÖY, 30 BİN ÇOCUK

Bingöl’ün yardımseverlik hikâyesi perşembe günleri babasının hayrına dağıtım yaparken başlıyor. Bingöl süreci şöyle anlatıyor: “6 yaşında babamı kaybettim. Perşembe günleri babamın hayrını dağıtırken, bir seferinde sosyal medyada paylaştım. Çok güzel yorumlar aldım. Sağdan soldan ayakkabı, mont, kırtasiye malzemeleri gönderdiler. Onları dağıttım. Mahalle mahalle dolaşıp, yetim ve yoksul çocukları buluyorum. Bir de köy okulu ise öğretmenleri arayıp ‘Kaç öğrenci var’ diye soruyorum. Ardından da sosyal medyada paylaşıp o köy çocuklarına umut oluyoruz. Şimdiye kadar 30 bin çocuğa ulaştım. 90 köye ve 9 şehre gittim. Sistemli olarak yaptığım yardımlar 2017 yılında başladı. Hâlâ da devam ediyorum.”

‘BEN DE YEMEMİŞTİM’

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Geçtiğimiz günlerde 200 çocuğa pizza dağıtan Bingöl, “Çocukluğumda ben hiç pizza yemedim. Ama duyuyor ve merak ediyordum. Bir gün çocukluğumu düşünürken belki benim gibi çocuklar vardır diye bu etkinliği yapmaya karar verdim. Etkinlik için de sponsor buldum. Okulların içine giremiyoruz dağıtım için ancak okul kapılarında çocuklarla buluşuyorum” diyor. Amacı ise bir dernek kurmak: “O dernek mazlumların evi olacak. Para toplamıyorum. Sadece ihtiyaç listesini oluşturup, eşya topluyorum. Desteğimi kendi Instagram sayfamdan alıyorum, etkinlikleri başlatıp takipçilerimin de yardımıyla başarıyorum. Köyleri dolaşıyorum. Kendim teslim ediyorum yardımları. Bir keresinde katırlarla köye ulaşmak durumunda kalmıştım.” Bingöl’ün şu an üzerinde çalıştığı proje ise 500 çocuğa mont, bot ve çorap ulaştırmak.

Bir dilim mutluluk: Hayatlarında ilk kez pizza yediler

‘ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYAMADIM’

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Şaban Bingöl, babasını kaybettikten sonra çok zorluk yaşamış. “Okulu annemin sayesinde bitirdim. Şimdi üniversiteye hazırlanıyorum. Açıkçası çocukluğumu hiç yaşayamadım. Ne zaman bir çocuk görsem, içimde ukde kalan o yıllar gelir aklıma. Belki de beni bu yola iten budur” diyor...

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#Pizza#Şaban Bingöl#Diyarbakır

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