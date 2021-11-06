Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine ‘asgari ücret’ konusu damga vurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz” dedi. İşverenlere verdikleri 75 liralık asgari ücret desteğinin de 2021 yılı itibarıyla son bulduğunu söyleyen Bilgin, “2021 yılı içinde 4.4 milyar lira aktarılmıştır” diye konuştu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe görüşmeleri başlamadan önce CHP ve HDP milletvekilleri asgari ücrette artış talep eden pankartlar açtı.
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AK Parti vekillerinin tepki göstermesi üzerine bir süre tartışma yaşandı. Bu tartışmaların ardından sunumuna başlayan Bakan Bilgin, milletvekillerinin asgari ücretle ilgili çağrılarının çok değerli olduğunu söyledi.
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2 BİN 500 KİŞİYE SORULACAK
Asgari ücret konusunda ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:
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“Asgari ücretle ilgili hepimizin yaptığı hesaplar, bizim de yaptığımız değerlendirmeler var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunun için Türkiye çapında bir araştırma yaptırıyorum.
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Yaklaşık 2 bin 500, muhtelif sektörlerde çalışan, farklı düzeylerde yani küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri bir de konuyla doğrudan doğruya alakası olmayan esnaf gibi başka mesleklerden insanları kapsayan bir araştırmayla toplumun beklentilerini, temennilerini ve mümkün olabileni ortaya koymaya çalışan bir araştırma yapıyoruz.
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Bu sadece bir anket çalışması değil. Daha derinlemesine bir çalışmayla bunu ortaya koyacağız. Bu bizim için kamuoyu beklentisini, algısını gösterme şeklinde bir çalışma olacak.
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İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye’nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim.”
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3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI
Bilgin, 3600 ek göstergenin de bir toplu sözleşme maddesi haline dönüştürüldüğünü aktararak, “Onu da çözüm yoluna koyduk. Kapsam ne kadar olur, maliyeti ne olur konularında detaylı bir çalışma yapıyoruz. Sonrasında kamu kurumları ve sendikaları çağıracağız” diye konuştu.
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Sosyal güvenlikte Türkiye’nin yüzde 99’unun sosyal güvenlik ve sağlık kapsamında olduğunu anlatan ve bunun bir bedelinin olduğunu vurgulayan Bilgin, “Bu açık işte, biraz daha az olsa, kısıtlanabilse, birtakım şeyler kapatılabilse mümkün müdür?
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Bizim de bazı değişiklikler yapmak konusunda çalışmalarımız var. Çalışmaları yoğunlaştırdık, birçok yönetmeliği değiştiriyorum” dedi.