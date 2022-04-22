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Bir dilim ‘barış’

#23 Nisan#Mahmut Özer#Ali Yerlikaya
Bir dilim ‘barış’

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlenen Barış Ekmeği Festivali’nde 9 ülkeden gelen çocuklar ekmek pişirdi. Ekmeğin dilimleri ‘barış’ notuyla dünya liderlerine gönderildi.

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İSTANBUL Esenler Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Barış Ekmeği Festivali, 9 farklı ülke ile Türkiye’nin ayrı bölgelerinden gelen 600 çocuğun katılımıyla başladı. Festival kapsamında Özbekistan, Tacikistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gagavuzya, Irak, Kırgızistan, Kazakistan ve Romanya’dan gelen çocukların ülkelerinden getirdikleri unlar, Türk unu ve mayasıyla yoğrulup fırına verildi. Pişen ekmek ise dilimlenip dünya liderlerine gönderildi. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kestiği dilim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın kestiği dilim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderilmek üzere Tacikistanlı çocuklar tarafından PTT’nin mobil aracına teslim edildi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun kestiği dilim ise ABD Başkanı Joe Biden’a gönderildi.

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COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “COVID-19 tedbirlerinin ardından ilk defa, cumartesi günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şimdiden kutluyorum. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu.

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#23 Nisan#Mahmut Özer#Ali Yerlikaya

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