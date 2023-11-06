Bir ‘Başak’ burcu olarak Özgür Özel

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YARAMAZ BİR ÇOCUKTU

21 Eylül 1974 tarihinde Manisa’da, Balkan göçmeni Talat -Şükran çiftinin çocuğu olarak doğan Özel, ilköğretimini Manisa Merkez Gazi İlkokulu, orta ve lise öğrenimini de İzmir Bornova Anadolu ile Manisa Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında da Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Özel çocukluğunu, bir süre önce Hürriyet’e verdiği mülakatta, “Çok yaramaz bir çocuktum. Hep hareketliydim. Şimdi de pek yerimde duramam” diyerek anlatmıştı.

‘DAYAKTAN YILMAMAYI ÖĞRENDİM

“11 yaşımda evden çıktım; çıkış o çıkış...” diyen Özel’in İzmir’deki zorlu yatılı günlerinin yaşam öyküsünde önemli yer tutuyor. “Yatılı okullarda çok kavga olduğundan çok dayak yedim.Bir gün TBMM’de bir kavga sırasında bana ‘Hiç korkmuyor musun? Adamlar 300 kişi’ dediler. Onlara ‘Bak kardeşim, ben yatılı okulda büyüdüm. Orada dövüşmeyi değil, dayaktan yılmamayı öğrendim’ demiştim.”

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EŞİYLE ECZACILIKTA TANIŞMA

Asıl mesleği eczacılığı ise başta istememiş. Okula da baba zoruyla gitmiş. Ancak gidince fikri değişmiş. Eşi Didem Özel’le de orada tanışmış. Sonra birlikte eczanelerini açtılar. Önce Manisa Eczacılar Odası’nda sonra da Türk Eczacılar Birliği’nin en genç genel sekreteri oldu.

SİYASİ KARİYERİ TESADÜFEN BAŞLADI

Siyasete ilk adımını atışı tesadüfi olmuş: “2009’da Manisa’da üç belediye başkan adayı vardı. Aday listelerinin teslimine bir hafta kala adayı seçtiler. Adayımız kalp krizi geçirdi. Zaman çok dardı, bana teklif geldi. 35 yaşımda aday oldum. Kaybedilecek bir seçimdi ama ben siyaseti kazandım. İki yıl sonra milletvekili oldum.”

GENEL BAŞKANLIĞA GİDEN YOL

2011’de milletvekili seçildi. CHP’de uzun süre Meclis Grup Başkanvekilliği yapan Özel, son seçimde Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmaması nedeniyle Meclis Grup Başkanlığı görevlerini üstlendi. Değişim tartışmalarına en güçlü desteği verdi. Didem Özel ile evli Özel, İpek adında bir kız babası.