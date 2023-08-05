Bir atak da Kılıçdaroğlu’ndan... CHP’lilere ‘nasıl bir değişim’ SMS’i

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişim önerilerini aldığı web sitesinin ardından CHP yönetimi de atağa geçti. 1.3 milyon üyeye değişim önerilerini 24 Eylül tarihine kadar iletmeleri için SMS gönderildi, program önerileri için de “program.chp.org.tr” adıyla bir internet sitesi oluşturuldu.

CEPKİTABI OLACAK

Çalışmayı yürüten Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Hürriyet’e 350 sayfalık programını, partinin iktidar vizyonunu ortaya koyan hem daha sade hem de kolay okunur bir cepkitabı boyutlarında bir metne dönüştürmek istediklerini söyledi. Parti tabanının önerilerinin yanı sıra uzman görüşleri ve dünya örnekleri de incelenerek hazırlanacak taslak metnin tartışmaya açılarak son şeklini alacağını da kaydeden Emre, dünya ve Türkiye’deki değişime uyumlu bir şekilde partide kadrolar ve tüzükle birlikte programın da değişeceğini vurguladı.

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VİZYON BELGESİ

Üyelere gönderilen çağrı metninde, programın “İktidara giden yolun referans metni ve vizyon belgesi olacağı” belirtilerek, “CHP Türkiye’nin geleceğini şekillendirmede nasıl bir rol oynamalıdır? CHP’nin programına yön vermesi gerektiğini düşündüğünüz ana prensip ve temel değerler nelerdir? CHP’nin politikalarını uygulaması ve ilkelerini hayata geçirmesi için gereken iktidar stratejisi hakkındaki görüşlerinizi yazınız” ifadeleri dikkat çekti. Mesajda özetle şöyle denildi: “CHP, bugünkü dünya ve Türkiye koşullarında yeni bir program hazırlamak ihtiyacı ile karşı karşıyadır. Bu program iktidara giden yolun referans metni ve vizyon belgesi olacak.”