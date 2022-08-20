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Son dakika: Bir acı haber de Mardin'den geldi! Yaralılara müdahale eden ekibe TIR çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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#Mardin#Trafik Kazası#Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 19:17

Gaziantep’te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sonra bir acı haber de Mardin'den geldi. Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarpıp daha sonra kıraathaneye daldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korkunç kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8’i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandığını açıkladı.

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Gaziantep’te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Son dakika: Bir acı haber de Mardinden geldi Yaralılara müdahale eden ekibe TIR çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var


Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara freni boşalan başka bir TIR çarpıp daha sonra kıraathaneye daldı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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"BOĞAZIMIZ DÜĞÜMLENDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin’in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bir acı haber de Mardinden geldi Yaralılara müdahale eden ekibe TIR çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Bir acı haber de Mardinden geldi Yaralılara müdahale eden ekibe TIR çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Bir acı haber de Mardinden geldi Yaralılara müdahale eden ekibe TIR çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



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#Mardin#Trafik Kazası#Gaziantep

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