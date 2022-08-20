Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazayla ilgili başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun.
Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022
Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Bir kez daha başımız sağ olsun.