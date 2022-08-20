Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazayla ilgili başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun.