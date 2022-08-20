Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazayla ilgili başsağlığı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mardin#Kaza
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mardindeki kazayla ilgili başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 22:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,Mardin'deki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mardin#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi