Biontech Türkiye’de... Ana hedef kanser

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Anlaşmaya göre, öncelikle kanser hastalığı olmak üzere nörolojik ve enfeksiyon hastalıkları alanında klinik araştırmalar yapılacak. İlerleyen zamanlarda hastalar bazı ilaçların deneme aşamasında gönüllü olabilecek. İşbirliğinde ilk hedef, kanser alanında çalışmalar. Biontech Türkiye Genel Müdürü Anıl Özkan, anlaşmayı şöyle anlattı: “Ana hedefimiz kanser. 24 tane klinik çalışmamız kanser üzerine şu anda. İkincil olarak da enfeksiyon hastalıkları. Hedefimiz onlar üzerine yoğunlaşmak. Biontech’in Türkiye’de ilk işbirliği. Başka üniversitelerle de anlaşma yapacağız. Almanya, İngiltere, Avustralya ve Asya ülkeleri ile de anlaşmalarımız var. Türkiye’de şu anda 3 üniversite ile sürdürdüğümüz akciğer kanseri aşısı üzerine bir çalışmamız var. Sonrasında baş - boyun kanseri üzerine olabilir.” Koç Üniversitesi Hastanesi’nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İhsan Solaroğlu da “Kanser, öncelikli alanlardan birisi olacak” dedi.

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Uğur Şahin ve Özlem Türeci geçen aylarda 2030 yılına kadar kanser alanında tedavi edici aşı üretebileceklerini açıklamıştı.

DAVA YORUMU

- Biontech Türkiye Medikal Direktörü Dr. Ruşen Oran da Almanya’da COVID-19 aşısıyla ilgili açılan davayla ilgili şunları söyledi: “Tüm sorumluluğu ciddiye alarak değerlendiriyoruz. Dünya çapında 1.5 milyardan fazla insan ve yalnızca Almanya’da 64 milyondan fazla insanın aşılandığını biliyoruz. Mevcut verilere dayanarak aşıyla bağlantı kurulamayan sağlık sorunlarını kapsamaktadır. Davanın haksız olduğu sonucuna vardık.”