Binali Yıldırım biçerdöverle buğday hasadı yaptı

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın eşlik ettiği Yıldırım, Niksar’ın Mahmudiye köyünde tarlada biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.

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