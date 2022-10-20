Bilirkişi incelemelere başladı: Karakutu emniyette

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BARTIN’ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen, 41 madencinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin de yaralandığı patlamanın nedenleri tüm boyutlarıyla araştırılıyor.

‘A SINIFI’ UZMANLAR

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcının yürüttüğü soruşturma sürerken maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Yedi kişilik heyet, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır eşliğinde facianın yaşandığı maden sahasında incelemelere başladı.

GÖRÜNTÜ VE SES KAYITLARI

Soruşturma aşamasında el konulan maden sahası ve binadaki görüntü ve ses kayıtları ile yer altındaki işçilerin konuşmasını kaydeden cihazların Emniyet Müdürlüğü’nde incelenmesine başlandı. Karakutu olarak da adlandırılan gaz ölçümlerini, hava akış oranını, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayarların ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerce raporlanacağı öğrenildi. Genel Maden İşçileri Sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu kayıtların açılması için herhangi kriminal bir işleme gerek olmadığı bildirildi.

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BAŞSAVCI DA İNCELEME YAPTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak da bilirkişi heyetiyle birlikte maden ocağında inceleme yaptı. Kuyu başında pervane bölümünde incelemede bulunan, daha sonra da iş sağlığı koruma personeli odasında bilgi alan Başsavcı Kaynak, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından bölgeden ayrıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: VERİ AKIŞI KAYIT ALTINDA

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, faciaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bazı haberlerde Sayın Bakanımıza dayandırılarak madende 15 dakika veri akışının olmadığı iddiaları yer almıştır. Patlamanın olduğu 18.10’a kadar veri akışı dakika dakika kayıt altındadır. Dün de Sayın Bakanımız, ‘Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde saat 18.05’te ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde 1.5 seviyesine ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. 18.09’daki son kayıt ise havadaki metan oranını yüzde 1.69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir’ şeklinde ifade etmiştir.”



Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDPnin ortak önergeleriyle, maden kazasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu.

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SAĞLIK BAKANI KOCA: BİR YARALI YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaralı madencilerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bartın’da tedavi gören beş madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki altı hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. Bir hasta entübasyondan çıktı. Diğer dört hastanın durumu stabil” dedi.