Biliminsanlarından içme suyu krizini temelli çözebilecek proje! 30 gemi ile İstanbul'un su ihtiyacı karşılanabilir

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2022 yılında en çok konuştuğumuz konulardan bir de hiç şüphesiz iklim krizi oldu. Atmosfer yüzeyinde artan sıcaklıklar deniz ve okyanuslarda da sıcaklık artışına neden oluyor. Sıcaklıklardaki artışı engelleyemese de bu durumu dünyanın aleyhine çevirebilecek bir açıklama Illionois Urbana-Champaigne Ünivesitesi'nden geldi. Prof. Dr. Praveen Kumar bu sıcaklıkların deniz yüzeyinde oluşturduğu nemin toplanarak içme suyu haline getirilebileceğini duyurdu.

Prof. Dr. Praveen Kumar CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada "Bu erken araştırmada fizibiliteyi kanıtladık. Okyanusların üzerinde yeterince içilebilir su nemi olduğunu bulduk. Çalışmalarımızda şunu bulduk iklim kriziyle birlikte sıcaklıklar da artıyor hem atmosfer hem de su yüzeyinde sıcaklıklar artıyor. Sıcaklıklarla beraber artan nem deniz yüzeylerinden arıtılabilir ve içme suyu haline getirilebilir" dedi.

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İSTANBUL'UN SU İHTİYACINI 30 GEMİ KARŞILAYABİLİR

Hazırlıklarının tamamlanması ile projenin 2 yıl içinde hayata geçirilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Kumar "5 Milyon kişinin su ihtiyacı için 10 geminin arıtma yapması gerekiyor. İstanbul'un nüfusunun 15 milyon olduğunu düşünürsek 30 gemi İstanbul için yeterli olacak. Okyanuslarda petrol platformları, kurvaziyer gemiler yapabiliyoruz o yüzden bu teknolojinin inşa süreci bizi zorlamayacaktır" ifadelerini kullandı.