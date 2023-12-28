Bilimde de zirveyi hedefliyoruz

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Beştepe’de düzenlenen 100. Yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

“Bu sene 77 biliminsanımız TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri’ne layık görüldü. Toplamda 77 biliminsanımıza bilim ve kültür müktesebatımıza yaptıkları katkılar için teşekkürlerimizi ifade etmiş olacağız. Türkiye’nin yüzyılının inşası için bilim alanında emek veren tüm akademisyenlerimize, hocalarımıza, araştırmacılarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile bu alanda ülkemiz genelinde bir uyanışa vesile olduk. TEKNOFEST bir teknoloji festivalinden öte bu ülkenin gençlerine özgüven aşılamış, hayallerinin önüne kimsenin geçemeyeceğini göstermiştir. Bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlediğimiz yarışmalarda seçtiğimiz 3 öğrencimizi Antarktika bilim seferine dahil ettik.

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TÜBİTAK’I GÜÇLENDİRDİK

Tam 60 yıldır bilim ve teknolojinin mihmandarlığını yapan milli araştırma kurumumuz TÜBİTAK’ı her alanda destekleyerek daha da güçlendirdik. TÜBİTAK akademik araştırma geliştirme destek programları kapsamında toplam 31 bin projeye destek sağladık. Bunlar için 68 milyar liranın üzerinde kaynak kullanıldı. Bilim insanı destekleri programı ile 270 bin bilim insanına toplam 17.8 milyar lira tutarında destek verdik. Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla 2007’den bu yana 47 bin projeye toplam 4 milyar lira destek sağladık.

ÜLKEMİZE DÖNMELERİ ÖNEMLİ

Şayet siyasi, ekonomik, diplomatik, askeri olarak tam bağımsız Türkiye hedefliyorsak bilimde, teknolojide, inovasyonda, bilimsel araştırmalarda da zirveyi hedeflemek mecburiyetindeyiz. Bunun için yurtiçi ve yurtdışında bulunan tüm yetişmiş insan kaynağımızın desteğine, katkısına ihtiyacımız vardır.

Akademik ve bilimsel çalışmaların bir kısmını yurtdışında yapmış orada bilgi ve tecrübe kazanmış biliminsanlarımızın ülkemize dönerek, Türkiye’nin kalkınma mücadelesine destek vermeleri çok ama çok önemlidir. Devletimiz, mensubu olduğu milletine şükran borcunu ödemeyi isteyen tüm bilim insanlarının yanındadır, her zaman da yanında olacaktır.

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TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

Bu amaçla başlattığımız uluslararası lider ve genç araştırmacılar programı bu misyonu hakkıyla yerine getiriyor. Program kapsamında şimdiye kadar 199 lider bilim insanı ülkemize geldi. Sayıları giderek artan öncül Ar-Ge laboratuvarlarımız da tersine beyin göçü konusunda önemli rol oynuyor.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI ASLA YERDE KALMAZ

Türkiye’nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzün asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Tüm ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü bizim şehitlerimizin asla kanları yerde kalmaz.”

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HİTLER’DEN KALIR YANI VAR MI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Gazze konusunda da şunları söyledi: “Saldırılar başlayalı tam 80 gün oldu. Gözlerimizin önünde 80 gün boyunca insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail’in Nazi kamplarını izledik, bu nasıl bir iştir? Hani Hitler’den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler’den ne farkınız var ya? Bunlar bize Hitler’i de aratacak. Bu Netanyahu’nun yaptıkları, Hitler’den kalır yanı var mı, yok. Şu an itibariyle Hitler bunun kadar zengin değildi. Bu Hitler’e göre daha zengin, Batı’dan alıyor desteği, ABD’den her türlü destek geliyor. Tüm bu desteklerle 20 bini aşkın Gazzeliyi öldürdüler. Mazlumların yanında olan ses Müslüman Türk’ün sesidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, ibadethaneler, üniversiteler bombalandı. Sadece uluslararası örgütler değil, batıdaki kelli felli üniversiteler de Gazze sınıfında maalesef iflas etmiştir. Gazze’deki üniversitelerin yerle yeksan edilmesi karşısında hiçbir tepki göstermediler.

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ÜNİVERSİTELERİMİZ SİZLERE AÇIK

Avrupasından Amerikasına kadar özgürlüklerin beşiği denilen yerlerde faşizmin, baskının ve korku imparatorluğunun adeta kitabı yazılıyor. Buradan sırf fikrini ifade ettiği, insanlık onurunu savunduğu için baskıya maruz kalan bilim insanlarına çağrı yapıyoruz; Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır. Bilimsel çalışmalarınızı sürdürmeniz noktasında sizlere gereken desteği vermeye hazırız.”

77 BİLİMİNSANINA ÖDÜLLERİNİ VERDİ

Ödül verilen 77 biliminsanı arasında ilk yüz nakliyle tanınan Prof. Dr. Ömer Özkan, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. İlhami Gülçin, Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Prof. Dr. Nazlı Baydar, Prof. Dr. Cemil Koçak, Prof. Dr. Özgür Esat Müstecaplıoğlu, Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Prof. Dr. Murat Uysal, Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, Prof. Dr. Nazlı Baydar ve Prof. Dr. Adil Mardinoğlu da yer aldı.