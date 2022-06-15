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Bilim Kurulu üyesi Özlü: Korona ciğerleri deldi geçti

#Tevfik Özlü#Koronavirüs#Öksürük
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Korona ciğerleri deldi geçti

Pandemi etkisini neredeyse yitirdi, ancak koronavirüsün vücutta bıraktığı hasarlar devam ediyor. Prof. Dr. Özlü, virüsün akciğerlerde kalıcı hasara yol açtığını, sık sık tekrarlanan öksürüklerin araştırılması gerektiğini söylüyor.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs sonrası uzayan öksürüğün takip edilmesi gerektiğini vurguladı, hastalardaki kalıcı problemlere dikkat çekti. Sık sık tekrarlanan öksürüğün araştırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, özetle şu bilgileri verdi: "Koronavirüs öncesi sağlıklı olan fakat sonra akciğerlerinde ağır hasar gelişmiş ve söz konusu hasarla ömür boyu yaşamak zorunda olan hastalarımız var. Bunların bir kısmı oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamak zorunda, sürekli oksijen kullanıyor.

YÜRÜYEMİYOR, MERDİVEN ÇIKAMIYOR

Bazılarında ise sürekli oksijen kullanmasalar bile efor kısıtlaması söz konusu. Yürüyemiyor, merdiven çıkamıyor, günlük işlerini yapmakta zorlanıyor, nefes darlığı hissediyor. Bazı maalesef kalıcı ve uzayan hasarlar var. Akciğer dışında da kalp ve böbrek ile ilgili kalıcı hasarı olan hastalar söz konusu ya da pıhtı atmış, pıhtıya bağlı olarak bu şekilde hayatı zora girmiş hastalar bulunuyor. Türkiye çapında sayıları ne kadar? Sağlık sistemine veya hastaneye mali yükü nedir? Bunları Sağlık Bakanlığı takip etmektedir fakat bunların hasta için çok ciddi bir sıkıntı olduğu açıktır. Bizim de böyle takip ettiğimiz maalesef çok hastamız var." 

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#Tevfik Özlü#Koronavirüs#Öksürük

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