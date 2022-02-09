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Bilecik'te binlerce kişi aynı şikayetle hastaneye koştu! Bakanlık harekete geçti

#Bilecik#İshal#Kusma

Bilecik'te son birkaç günde binlerce kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Harekete geçen Sağlık Bakanlığı 3 kişiden oluşan bir uzman ekibi kente gönderdi. Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Şu ana kadar hiçbir hastamız yatmadı. Çok hafif seyirde, bir gün, belki iki gün süren, bulantı, kusmayla belki ishalle devam eden bir hastalık. Birkaç gün içinde net bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Temizlik ve hijyen kurallarına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne son günlerde binlerce kişinin ishal ve kusma şikayetiyle acil başvuru yapmasının ardından uzun kuyruklar oluştu. Bu şikâyetlerin giderek artmasının ardından inceleme yapmak üzere Sağlık Bakanlığı 3 kişiden oluşan bir uzman ekip kentte geldi.

Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Salgınla ilgili detaylı araştırmalarımız devam ediyor. Evet, bir yoğunluk var. İshal, kusma şikayetiyle vatandaşlarımız başvuruyor. Biz bunun önlemini aldık. Personel sayımızı arttırdık. Yeni gözlem alanları oluşturduk. Geçen hafta yaptığımız tetkiklerde içme suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi ancak olmayacağı anlamına gelmiyor. Gün itibariyle tekrar numunelerimizi aldık. Laboratuvarımız şu anda çalışıyor. Bugün sonuçlar çıkacak, ayrıca 200 litreye kadar su numunesi alıp merkez laboratuvarımıza gönderdik Ankara’ya. Burada farklı testlerde çalışılıyor. Acaba başka bir kirlilik, başka bir sıkıntı var mı diye. Ayrıca bugün itibariyle 3 kişiden oluşan bir uzman ekip bakanlığımız tarafından ilimize görevlendirildi. Onlar da gelecek. Detaylı çalışma yapacağız vakalar üzerinden, tekrar su numuneleri alacağız. Sonuca ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

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"ÇOK HAFİF SEYİRDE, BİR GÜN BELKİ İKİ GÜN SÜREN, BULANTI, KUSMAYLA BELKİ İSHALLE DEVAM EDEN BİR HASTALIK"

Damkacı, açıklamasının devamında, "Şu ana kadar hiçbir hastamız yatmadı. Çok hafif seyirde, bir gün, belki iki gün süren, bulantı, kusmayla belki ishalle devam eden bir hastalık. Altından ne çıkacak bilemiyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor. Çünkü bu tahlil sonuçları hemen çıkacak sonuçlar olmuyor. Bunlardan biz dışkı kültürüne de bakıyoruz. Tekrar tekrar su numunelerini de aldık. Onları da gönderdik. Birkaç gün içinde net bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Ama arada yine vatandaşlarımıza şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum; bunun altından viral bir şey de çıkabilir, virüslerin oluşturduğu enfeksiyon da olabilir. Her zaman bahsettiğimiz gibi koronavirüsle de alakalı söylemiştik bunu. Temizlik ve hijyen kurallarına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok hastalık hijyene dikkat etmemekten ortaya çıkıyor. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Hijyen kurallarına dikkat etmelerini önemle arz ediyorum" dedi.

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Bilecikte binlerce kişi aynı şikayetle hastaneye koştu Bakanlık harekete geçti

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı

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#Bilecik#İshal#Kusma

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