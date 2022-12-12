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Beyoğlu'nda Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne ilişkin 1 polis tutuklandı

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#Beyoğlu#Zuhal Ebrar Yıldız#Garp
Beyoğlunda Zuhal Ebrar Yıldızın ölümüne ilişkin 1 polis tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 23:17

Beyoğlu'nda 'dur' ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen polis memuru A.D. tutuklandı.

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Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ekipleriyle şüpheliler arasındaki takip, Yay Sokak'a kadar devam etti. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti. Babaannesinin evine ziyarete gelen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından iki polis memurları gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından polis memurları adliyeye sevk edildi.

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BİR POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından polis memuru A.D. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Diğer polis memuru ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Hakimlikçe polis memuru A.D. tutuklandı.  

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#Beyoğlu#Zuhal Ebrar Yıldız#Garp

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