Beyoğlu'nda Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne ilişkin 1 polis tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ekipleriyle şüpheliler arasındaki takip, Yay Sokak'a kadar devam etti. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti. Babaannesinin evine ziyarete gelen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından iki polis memurları gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından polis memurları adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

BİR POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından polis memuru A.D. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Diğer polis memuru ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Hakimlikçe polis memuru A.D. tutuklandı.