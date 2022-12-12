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Gaspçıları kovalayan polisin silahından çıkan kurşun Zuhal’e isabet etti! Valilik'ten açıklama

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#Beyoğlu#Zuhal Ebrar Yıldız#Polis Dur İhtarı
Gaspçıları kovalayan polisin silahından çıkan kurşun Zuhal’e isabet etti Valilikten açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 03:27

Beyoğlu’nda çaldıkları motosikletlerle kaçan 2 kişiyi polisler takibe aldı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler motosikletlerle kaçmaya başladı. Motosikletlilere ateş eden polislerin silahından çıkan kurşunlar, amcasına misafirliğe gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’a isabet etti. Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olaya karışan 2 polis memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır." denildi.

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Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ekipleriyle motosikletliler arasındaki takip, Yay Sokak’a kadar devam etti. Yay Sokak’ta bulunan Okçular Vakfı’na ait misafirhanenin önüne gelen motosikletliler, bir süre burada bekledi. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletlerle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti.

AMCASININ EVİNE GİRERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU 

Amcasının evine ziyarete gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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Gaspçıları kovalayan polisin silahından çıkan kurşun Zuhal’e isabet etti Valilikten açıklama

2 POLİS GÖZALTINA ALINDI 

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "7 ayrı 'Silahlı Gasp' suçu nedeniyle takip edilen iki şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından silahla ateş edilmiştir. O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Zuhal Ebrar Yıldız isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ayrıca olaya karışan 2 polis memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır" denildi.  Kimlikleri belirlenen B.P. (19) ve S.Ç. (27)’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.  

Gaspçıları kovalayan polisin silahından çıkan kurşun Zuhal’e isabet etti Valilikten açıklama

 

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#Beyoğlu#Zuhal Ebrar Yıldız#Polis Dur İhtarı

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