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Beyoğlu'nda domuz bağı vahşeti!

#Domuz Bağı#Cinayet#Beyoğlu

Beyoğlu'nda cezaevinden 2 yıl önce çıkan Aysel Bozkurt, evinde domuz bağı yöntemi ile boğularak öldürülmüş şekilde bulundu. Polis cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Cinayet, Şehit Muhtar Caddesi, Taksim Fırını Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. 13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, 2 yıl önce pandemiden dolayı serbest bırakıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

BAŞÖRTÜSÜ VE İPLE DOMUZ BAĞI YAPILMIŞ

İhbar üzerine 2 odalı daireye giren polis ekipleri, Bozkurt'un ip ve başörtüsü ile boynundan, ellerinden ve ayaklarından bağlanarak domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin bir gün önce gerçekleştiği üzerinde duran polis, Bozkurt'un yaşadığı dairede delil incelemesi yaptı.

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CESEDİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Bozkurt'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Öte yandan polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi

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#Domuz Bağı#Cinayet#Beyoğlu

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