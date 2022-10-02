BeylikdÃ¼zÃ¼â€™nde otoparka silahlÄ± saldÄ±rÄ±: EÅŸyasÄ±nÄ± unutan iÅŸÃ§i ile otoparktaki kÃ¶pek yaralandÄ±

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Olay, saat 00.00 sÄ±ralarÄ±nda Yakuplu Mahallesi, Osmangazi Caddesi Ã¼zerinde bulunan oto yÄ±kama ve otopark olarak kullanÄ±lan iÅŸ yerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, plakasÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen bir motosikletle olay yerine gelen 2 kiÅŸi, uzun namlulu silahla otoparkÄ± taradÄ±. KapalÄ± olan otoparkta unuttuklarÄ± Ã¶zel eÅŸyalarÄ±nÄ± almaya gelen Ã§alÄ±ÅŸanlardan Servet Ã–zdemir kurÅŸunlarÄ±n hedefi oldu.Â



YARALI HASTANEDE TEDAVÄ° ALTINA ALINDI



Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan Servet Ã–zdemir, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–zdemir'in saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â



OTOPARKTA BULUNAN KÃ–PEÄžE 3 MERMÄ° Ä°SABET ETTÄ°



SaldÄ±rÄ±da otoparkta bulunan bir kÃ¶pek de kurÅŸunlarÄ±n hedefi oldu. Ä°ÅŸ yeri sahiplerine ait olduÄŸu belirtilen kÃ¶peÄŸin vÃ¼cuduna 3 mermi isabet ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. YaralÄ± kÃ¶pek, olay yerine gelen Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Veteriner Hizmetleriâ€™ne baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan alÄ±narak, tedavisinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Kemerburgazâ€™da bulunan barÄ±naÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



POLÄ°S Ã‡EVREDE GENÄ°Åž GÃœVENLÄ°K Ã–NLEMÄ° ALDI



SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Osmangazi Caddesinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±. Ekipler tarafÄ±ndan GÃ¼rpÄ±nar-Yakuplu istikameti trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken, olay yerine Ã§ekilen gÃ¼venlik ÅŸeridi saldÄ±rÄ±nÄ±n boyutunu ortaya koydu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafÄ±ndan bÃ¶lge didik didik taranÄ±rken, cadde Ã¼zerinde yaklaÅŸÄ±k 30 kovan bulundu. Uzun namlulu silahla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da, iÅŸ yerine ait 34 CKK 047 plakalÄ± minibÃ¼steki kurÅŸun izleri dikkat Ã§ekti.Â



UNUTTUKLARI EÅžYALARINI ALMAK Ä°Ã‡Ä°N Ä°Åž YERÄ°NE GELMÄ°ÅžLER



SaldÄ±rÄ±da yaralanan Servet Ã–zdemir ve yanÄ±nda bulunanlarÄ±n otoparkta unuttuklarÄ± Ã¶zel eÅŸyalarÄ±nÄ± almak iÃ§in geri dÃ¶ndÃ¼kleri ve minibÃ¼sÃ¼ otoparkÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±na park ettikleri Ã¶ÄŸrenildi. MinibÃ¼ste 4 isabet olduÄŸu belirlenirken, saldÄ±rÄ± anÄ±nda otoparkÄ±n kapalÄ± olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir faciayÄ± engelledi.Â