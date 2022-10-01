Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM’de yeni yasama yılı resepsiyonu

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Mustafa Şentop#Resepsiyon
TBMM’de yeni yasama yılı resepsiyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 21:34

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının başlaması vesilesiyle Meclis’te resepsiyon verdi.

Haberin Devamı

TBMM’de düzenlenen resepsiyona milletvekilleri, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, diplomatik temsilciler, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra gerçekleşen resepsiyonda Şentop, davetlileri Şeref Kapısı’nda karşıladı. Şentop, gazetecilerle yaptığı sohbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki programları nedeniyle resepsiyona katılamadığını söyledi. Şentop, seçimlerin 1- 2 ay öne alınacağı iddiasına ilişkin, "Seçimlerin 1 gün bile öne alınması için 2 yol var. Ya Cumhurbaşkanı’nın kararı ya da Meclis’in 5’te 3’ünün kararı lazım" dedi.

’CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSUNDA HİÇBİR TEREDDÜT YOK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına ilişkin tartışmalara Şentop, "Bu konuda bir makale yazdım ben, akademik dergiler. Hiçbir tereddüt yok orada. Anayasa’daki değişikliği iyi bilmeyen hukukçular ya da hukukçu olmayanlar söylüyor. Okuyorlar cümle aynı. Fakat biz eski 101’inci maddeyi kaldırdık. Yeni bir 101 yazdık. Madde tamamen değişti. Orada, Recep Tayyip Erdoğan 10 Ağustos 2014’te, Anayasa maddesine göre cumhurbaşkanı seçildi 1 kere. O madde yürürlükten kalktı. 2018’de ise yeni Anayasa maddesine göre 1 kere seçildi. 2 kere seçilme hakkı tanıyan madde var. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hiçbir tereddüt yok" dedi.

Haberin Devamı

Şentop, Anayasa değişikliği ile ilgili "82 Anayasası’nda çok değişiklikler yapıldı; ama bütünlükçü bir yaklaşımla yeni Anayasa’nın hazırlanması lazım. Yoksa çok değişiklikler yapıldı Anayasa’da; ama gene 82 Anayasası" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise Millet İttifakı’nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olmasını beklediklerini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Mustafa Şentop#Resepsiyon

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota