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Beylikdüzü'nde korkunç olay! Karısını öldürdü, başında bekledi

#İstanbul#Beylikdüzü#Kadın Cinayeti
Beylikdüzünde korkunç olay Karısını öldürdü, başında bekledi

İstanbul Beylikdüzü'nde karısı Semra Yılmaz'ı (37) silahla öldürüp başında bekleyen Aslan Yılmaz (44) gözaltına alındı.Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" dedi.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak karakola götürdü.

Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Beylikdüzünde korkunç olay Karısını öldürdü, başında bekledi

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kadın Cinayeti