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Beyaz krize kırmızı tedbir

#İstanbul#Kar#İdari İzin
Beyaz krize kırmızı tedbir

İki gündür İstanbul’u felç eden kar yağışına karşı valilik olağanüstü tedbir paketi açıkladı. Buna göre üniversitelerde eğitime ara verildi, otogarlardan şehirlerarası otobüslerin çıkışı bu sabaha kadar durduruldu. Zorunlu hizmetler dışında tüm kamu çalışanları bugün için idari izinli sayıldı.

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İstanbul Valiliği kar yağışıyla ilgili olarak olağanüstü tedbirler aldı. Zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin bugün, yani 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılması kararlaştırıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamileler ise 26-27 ve 28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacak. Valiliğin açıkladığı tedbir paketinde şu maddeler yer aldı:

- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışları, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durduruldu.

- İstanbul’daki üniversiteler 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar eğitime ara verdi.

- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verdi.

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- Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların dün saat 16.00’ya kadar girişine izin verilmedi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: PERŞEMBEYE KADAR KAR

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’da kar yağışının perşembe gününe kadar etkili olacağını söyledi. Orhan Şen hava durumunu Hürriyet’e şöyle değerlendirdi:

“Kar çarşamba günü de devam eder. Perşembe öğleden sonra ise kurtuluyoruz. O zamana kadar aralıklarla yağacak. Perşembe rüzgâr güneye, lodosa dönüyor. Yağış yapacaksa da yağmur yağar perşembeden sonra. Gece saatlerinde buzlanmaya dikkat. Valiliğin özel araçların dışarı çıkmasını yasaklaması iyi oldu. Yerde buz olacak. Bu tehlikeli. Kış lastiği olmayan çıkmasın.”

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