‘Beyaz Kıta’ mönüsü: Kurutulmuş dondurma

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Türk bilim seferi heyetinin Dünya’nın kara kutusunu keşfetmek üzere çıktığı yolculukta, mönüdeki favori ürün Gaziantep’teki kadın girişimcilerin kuruttuğu dondurma oldu.

GAZİANTEPLİ KADINLARDAN

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında hayata geçirilen Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınların kuruttuğu dondurma ve meyveler bize eşlik etti. Ekibimizin özellikle en favori ürünü dondurmalar oldu. Çeşit çeşit dondurmalar tattık” dedi.