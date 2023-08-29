×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

‘Beyaz Kıta’ mönüsü: Kurutulmuş dondurma

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanlığı#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#TÜBİTAK
‘Beyaz Kıta’ mönüsü: Kurutulmuş dondurma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 07:00

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi sona erdi.

Haberin Devamı

Türk bilim seferi heyetinin Dünya’nın kara kutusunu keşfetmek üzere çıktığı yolculukta, mönüdeki favori ürün Gaziantep’teki kadın girişimcilerin kuruttuğu dondurma oldu.

GAZİANTEPLİ KADINLARDAN

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında hayata geçirilen Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınların kuruttuğu dondurma ve meyveler bize eşlik etti. Ekibimizin özellikle en favori ürünü dondurmalar oldu. Çeşit çeşit dondurmalar tattık” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanlığı#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#TÜBİTAK

BAKMADAN GEÇME!