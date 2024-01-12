Beştepe’de yerel seçim buluşması

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Görüşmede, yerel seçimler ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Cumhur İttifakı’nda yerel seçime ilişkin çalışmalar tamamlanırken Erdoğan ve Bahçeli, yaklaşık bir saat süren zirvede hangi ilçelerde ortak aday çıkarılacağı, belediye meclis üyeliklerinde ittifakın nasıl şekilleneceği ve başkan adayları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

Görüşmede yerel seçim hazırlıkları dışında yeni Anayasa sürecinin de değerlendirildiği ifade edildi. Liderlerin bir diğer önemli gündem maddesi ise İsveç’in NATO üyeliği konusu oldu. Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda atılacak adımlar değerlendirildi. İki liderin bir diğer gündem maddesi ise 7 Ekim’den beri süren İsrail’in Gazze yönelik saldırıları oldu.

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Erdoğan, Bahçeli’den sonra Beştepe’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. İkilinin, İsveç’in NATO’ya üyeliği süreci ve TİP milletvekili, tutuklu Can Atalay kararı hakkında görüştüğü öğrenildi.

MHP’DE ‘YAZICIOĞLU’

Öte yandan MHP’de adaylıkları kesinleşen 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe olmak üzere toplam 55 adayın daha ismi açıklandı. Tokat’ta ise ‘Süper Vali’ olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu başkan adayı oldu.