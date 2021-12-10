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Beştepe’de kurul toplantısı

#Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu#Recep Tayyip Erdoğan#Beştepe
Beştepe’de kurul toplantısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkan vekilleriyle toplantı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki toplantıya Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Basına kapalı toplantı 1.5 saat sürdü. Erdoğan, ayrıca Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ı da ayrı ayrı kabul etti.

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#Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu#Recep Tayyip Erdoğan#Beştepe

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