Beştepe’de gündem ekonomi ve NATO

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Basına kapalı ve Beştepe’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi bir saat sürdü. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin ana gündem maddesi İsveç’in NATO üyeliği süreci oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün döndüğü Vilnius’taki NATO zirvesinde yaptığı istişarelerle ilgili MHP Lideri Bahçeli’ye değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği süreciyle ilgili Türkiye’nin elde ettiği kazanımlar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO tarihinde ilk kez bir Terörle Mücadele Özel Koordinatörü’nün atanması, terör örgütlerine karşı mücadele işbirliğinin genişletilmesi, İsveç-Türkiye arasında ikili bir güvenlik mekanizmasının kurulması, İsveç’in Türkiye’nin AB üyeliğine, yaptırımların kaldırılmasına ve vize serbestisine destek vermesi konusunda atılacak adımların önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli ile görüşmesinde İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili Meclis sürecine işaret ettiği belirtildi.

FİKİR BİRLİĞİ

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Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri de ekonomideki gelişmeler oldu. Emekli maaşlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin, yeni dönemde ekonomik anlamda atılan adımları ve son alınan kararları masaya yatırdığı aktarıldı. Ayrıca hem AK Parti hem de MHP tarafından yerel seçim çalışmalarına başlanırken, bu süreçte izlenecek stratejiler, Ankara, İstanbul ve İzmir konusunda atılacak adımlar ve vatandaşın yaşadığı sorunların çözülmesi konusunda fikir birliğine varıldığı kaydediliyor.

DEPREM KONFERANSI’NA TEŞEKKÜR

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli ve dayanıklı hale getirmeye kararlıyız” dedi. Berlin Deprem Konferansı’na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktardı: “6 Şubat 2023’te asrın felaketi olarak nitelenen depremlerde 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine koşan dost ve kardeş ülkelerin yardımlarını asla unutamayız. Ekim-kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu ağır yükün altından siz dostlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte kalkacağız. TOBB ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu konferansı memnuniyetle karşılıyorum. Konferansa video mesajı göndererek destek sağlayan kıymetli dostum sayın Şansölye Olaf Scholz’a teşekkür ediyorum.” (ANKARA)