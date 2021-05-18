Beşiktaş'taki Yıldız Parkı'nda tepki çeken görüntü! Harekete geçildi

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Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde bulunan Çadır Köşkü önündeki havuzun yosunlar ve çöplerle dolu hali, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenip, yayınlandı. Görüntüüyük tepki toplarken bir vatandaş da dün akşam sosyal medya hesabında içerisinde ördek, kaplumbağa bulunan havuzda ölü martı gördüğü görüntüyü paylaştı. Tepkiler büyüken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen harekete geçerek, bugün havuzda temizlik çalışması başlattı. Parkta yürüyüş yapanlar ise yosunlarla kaplı havuzun bir an önce temizlenmesi gerektiğini söylerken, oluşan görüntünün parka yakışmadığını belirtti.

“BU GÖRÜNTÜ YAKIŞMAMIŞ”

Parka sık sık geldiğini belirten Yeşim Yılmaz, “Burası temizlenecektir diye düşünüyorum. Buraya sık sık gelirim. İlk kez böyle görüyorum. Yosun olması buradaki eksiklik mi birinin kabahati mi bilmiyorum. Çok sevdiğim bir park. Burayla ilgili bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Parkta eşiyle yürüyüş yapan Erdoğan Uğurlu ise, “Havuzda martı ölüsü gördük geçen biz. Buraya hep geliyoruz. Temizlenebileceğini düşünüyorduk, gördüğüm kadarıyla temizlemeye başlamışlar” diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, “Biz de gezmeye geldik. Şu an fark ettim görüntüyü. Bu manzarayla karşılaştık, içimiz buruk oldu açıkçası. Yosun dolu. Temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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