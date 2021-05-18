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Yılmaz OKUR - Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Şişli'de panik! Gözyaşlarına boğuldu

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İstanbul'un Şişli ilçesinde 4 katlı binanın girişinde bulunan film stüdyosunda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Yangında dumanlar arasında kalan çalışanlar, kendilerini dışarı attı, bazı çalışanlar gözyaşı döktü.

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  • Şişlide yangın paniği
  • Şişlide yangın paniği
  • Şişlide yangın paniği
  • Şişlide yangın paniği
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ŞİŞLİ’de bulunan film stüdyosunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Kendilerini dışarı atan çalışanlar gözyaşlarına hakim olamazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Şişli Yazarlar Sokak üzerinde bulunan film stüdyosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, film stüdyosunda dekor çalışması sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Kıvılcımlar kısa sürede dekorları tutuşturunca içerisi duman altında kaldı.

Şişlide panik Gözyaşlarına boğuldu

Çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanlar arasında kalan çalışanlar, kendilerini dışarı attı, bazı çalışanlar gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen iki kadına, olay yerine gelen ambulansta oksijen verildi.
Şişlide panik Gözyaşlarına boğuldu

Bahçede bulunan iki kedi ise çalışanlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Mecidiyeköy ve Beşiktaş itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Binada duman tahliye çalışması devam ediyor.
Şişlide panik Gözyaşlarına boğuldu

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