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Gündem
Özgür EREN/İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 18.07.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta zırhlı otomobilde şaşkına çeviren düzenek! Mıknatısla açılıyor...

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan zırhlı otomobilin mıknatısla açılan gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar kokain bulundu. Zırhlı otomobildeki 2 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Etiler Nisbetiye Caddesi'nde iki hafta önce araç ve kişilere yönelik denetim yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Ekipleri, şüphe üzerine zırhlı otomobili durdurdu. Araçta bulunan A.B. ile O. Y.'ye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapan polis, haklarında çeşitli suçlardan kayıtları olduğunu tespit etti.

Araç içinde de arama yapan ekipler, teyp boşluğunda ve vitesin yanında mıknatıs bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine şüpheye düşen polis, mıknatısı torpidonun bulunduğu bölgede çeşitli yerlere dokundurdu.

Beşiktaşta zırhlı otomobilde şaşkına çeviren düzenek Mıknatısla açılıyor...

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Birkaç denemenin ardından torpidonun üstüne gizlenmiş bir bölme açıldı.

Beşiktaşta zırhlı otomobilde şaşkına çeviren düzenek Mıknatısla açılıyor...

Gizli bölmede yapılan aramada, 3.3 gram taş kokain ile ruhsatsız tabanca bulundu. Zırhlı otomobildeki 2 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, araç ise emniyet garajına çekildi.
Beşiktaşta zırhlı otomobilde şaşkına çeviren düzenek Mıknatısla açılıyor...

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