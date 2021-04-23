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HaberlerGündem HaberleriBeşiktaş'ta Afrikalı çete yakayı ele verdi! Lüks otelde inanılmaz dolandırıcılık
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Adem VAROL / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Afrikalı çete yakayı ele verdi! Lüks otelde inanılmaz dolandırıcılık

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Beşiktaş'ta Afrikalı çete yakayı ele verdi! Lüks otelde inanılmaz dolandırıcılık

İstanbul Beşiktaş'taki lüks otelde Burhan Ö. isimli şahıs Afrikalı kişilerden 130 bin dolar karşılığında 4 kilogram altın satın aldı. Altınları bozdurmak için gittiklerinde altınların sahte olduğunu anlayan Burhan Ö. ve eşi, Afrikalı kişiden parasının iadesini istedi. Kasaya sahte 130 bin dolar bırakan şüpheliler, Burhan Ö.'ye sahte dolarları vererek çeşitli bahaneler ile otelden ayrıldı.

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  • Beşiktaşta Afrikalı çete çökertildi 4 kilo sahte altın satmışlar
  • Beşiktaşta Afrikalı çete çökertildi 4 kilo sahte altın satmışlar
  • Beşiktaşta Afrikalı çete çökertildi 4 kilo sahte altın satmışlar
  • Beşiktaşta Afrikalı çete çökertildi 4 kilo sahte altın satmışlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 17 Nisan tarihinde Beşiktaş'ta bulunan otelde gerçekleşti. İddiaya göre, Burhan Ö. (47), Aksaray'da tanıştığı kişilerle 130 bin dolar karşılığında 4 kilogram altın almak için anlaştı. Burhan Ö. ve eşi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lüks otelde şüphelilerle buluştu. Şüpheliler, Burhan Ö. ve eşine 4 kilogram sahte altın teslim etti. Parayı alan şüpheliler, kasanın otel odasında bulunduğunu, altınların sorunlu çıkması halinde altınları geri getirerek kasadan parasını alabileceğini söyledi. 

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ÇİFTE DOLANDIRICILIK

Bir gün sonra kuyumcuya altınları bozdurmaya giden ikili, altınların sahte olması üzerine şüphelileri arayarak paralarının iadesini istedi. Kasaya sahte 130 bin dolar bırakan şüpheliler, Burhan Ö.'ye sahte dolarları vererek çeşitli bahaneler ile otelden ayrıldı. Verdikleri paranın da sahte olduğunu anlayan Burhan Ö., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Beşiktaşta Afrikalı çete yakayı ele verdi Lüks otelde inanılmaz dolandırıcılık

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda şüphelilerin kimliği ve adresi tespit edildi. Ekipler,  Afrikalı 9 şüpheliyi Kağıthane Harmantepe Mahallesi Dalyan Sokakta bulunan bir dairede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolününün ardından adliyeye sevk edildi. 

YAPTIKLARI MAKİNE İLE PARA BASTIKLARINI İSPATLAMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin, tasarladıkları makine ile orijinal para bastıklarını iddia ettiklerini ve çektikleri videoları müşterilerine güven sağlamak için gönderdikleri belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda dolar, euro ve sahte para basma makinesi ele geçirildi. Öte yandan, Burhan Ö.'nün otele girişi, şüphelilerin tasarladıkları sahte para basma makinesi ve çok sayıda sahte döviz kameralara yansıdı.

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