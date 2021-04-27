Beşiktaş'ta 3 Rus turiste bıçakla saldırmıştı! İstenen ceza belli oldu

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Beşiktaş'ta 24 Ocak 2021 tarihinde 3 Rus turiste bıçakla saldırarak yaralayan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığını, saldırıyı neden yaptığını bilmediğini ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği yer aldı.

Olayda kullanılan bıçağın ise ekmek bıçağı olduğu belirtildi. Turistlerle ilgili hazırlanan raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğu iddianamede yer aldı. Öte yandan, turistlerin ülkelerine döndükleri de kaydedildi. İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin, 3 kişiye karşı 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesine gönderilirken, duruşma önümüzdeki günlerde görülecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 24 Ocak günü Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Hasan Hüseyin Y., yolda yürüyen Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaralamıştı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Maxim M.'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aleksandra V., Aleksandra R.'yi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın 40 yaşlarındaki Hasan Hüseyin Y. olduğunu belirlemiş ve saldırganı yakalamıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek tutuklanmıştı.

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