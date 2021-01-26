MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPara vermeyince saldırmış
GeriGündem Para vermeyince saldırmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çetin AYDIN
Haber Giriş: 26.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Para vermeyince saldırmış

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Para vermeyince saldırmış
Abone Olgoogle-news

İstanbul Beşiktaş’ta önceki akşam saat 20.30 sıralarında, Süleyman Seba Caddesi’nde yürüyen Aleksandra R., Aleksandra V. ve Maxim M.’ye bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta önceki akşam saat 20.30 sıralarında, Süleyman Seba Caddesi’nde yürüyen Aleksandra R. ve Aleksandra V. ile Maxim M.’ye arkalarından gelen bir kişi bıçakla saldırdı. Aleksandra R. ve Aleksandra V.’ye peş peşe bıçak saplayan saldırgan, Maxim M.’yi de elinden yaralayarak kaçtı. Durumları ağır olan Aleksandra R. ve Aleksandra V.  ameliyata alındı. Maxim M. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırıya uğrayan 3 kişinin, İstanbul’a gelen Rus turistler olduğu belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, saldırganın ‘uyuşturucu’ ve ‘yaralama’nın da arasında bulunduğu 26 suç kaydı olan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y. (40) olduğunu belirledi. Polisin tespitine göre saldırgan, cadde üzerinde karşılaştığı Rus turistlerden para istedi ve bu nedenle aralarında kısa süreli tartışma yaşandı. Ardından Rus turistler yürüyerek yollarına devam ederken, Hasan Hüseyin Y. arkalarından gidip saldırdı. Polis, saldırganı gözaltına aldı. m Çetin AYDIN / İSTANBUL

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle