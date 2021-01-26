Para vermeyince saldırmış

İstanbul Beşiktaş’ta önceki akşam saat 20.30 sıralarında, Süleyman Seba Caddesi’nde yürüyen Aleksandra R. ve Aleksandra V. ile Maxim M.’ye arkalarından gelen bir kişi bıçakla saldırdı. Aleksandra R. ve Aleksandra V.’ye peş peşe bıçak saplayan saldırgan, Maxim M.’yi de elinden yaralayarak kaçtı. Durumları ağır olan Aleksandra R. ve Aleksandra V. ameliyata alındı. Maxim M. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırıya uğrayan 3 kişinin, İstanbul’a gelen Rus turistler olduğu belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, saldırganın ‘uyuşturucu’ ve ‘yaralama’nın da arasında bulunduğu 26 suç kaydı olan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y. (40) olduğunu belirledi. Polisin tespitine göre saldırgan, cadde üzerinde karşılaştığı Rus turistlerden para istedi ve bu nedenle aralarında kısa süreli tartışma yaşandı. Ardından Rus turistler yürüyerek yollarına devam ederken, Hasan Hüseyin Y. arkalarından gidip saldırdı. Polis, saldırganı gözaltına aldı. m Çetin AYDIN / İSTANBUL