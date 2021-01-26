Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Sözleri şaşkına çevirdi: Dümen yapmayın bırakın

Beşiktaş Akaretler’de önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rus uyruklu Alexandra Russonova (27), Alexandra Valkavov (21) ve Maxim Medvedev (29) yolda yürüdü esnada arkalarından yaklaşan Hasan Hüseyin K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Dehşet anlarının kameralara yansıdığı olayda, yaralı turistler ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı 24 saat geçmeden Beyoğlu Cihangir’deki bir camide kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde işlemleri yapılan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilmişti. Hasan Hüseyin K.’nın çeşitli suçlardan 26 adet kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.



OLAYI NEDEN YAPTIĞINI HATIRLAMADI



Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde işlemleri yapılan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilmişti. Hasan Hüseyin K.’nın çeşitli suçlardan 26 adet kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli Hasan Hüseyin K.’nın emniyette susma hakkını kullandığı ve 8 ay önce cezaevinde çıktığı ortaya çıktı. Olayı neden yaptığını hatırlamadığını söyleyen saldırgan adliyeye sevk edildi.



Beşiktaş'ta tatil için ülkeye gelen Rus uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının sorularına “Dümen yapmayın bırakın. Saçma sapan işler” dedi.



Önceki gün Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Caddesi üzerindeki yürüyen Rus uyruklu 2’si kadın 3 kişiyi bıçaklayan zanlının emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı.



Olayı gerçekleştiren zanlı Hasan Hüseyin Y., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevk edilişi sırasında basın mensuplarının sorularına “Dümen yapmayın bırakın. Saçma sapan işler” demesi dikkat çekti.

RUS TURİST: BİZE DOĞRU KOŞUP SALDIRDI



Öte yandan hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen Rus turist Alexandra Ruslonava "Arkadaşlarımla yürürken birinin bize doğru koştuğunu gördüm. Daha sonra bıçaklamaya başladı. Onu daha önce hiç görmemiştim. Bunun neden yaptı bilmiyorum." dediği belirtildi.











