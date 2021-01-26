Gündem Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL(DHA) Haber Giriş: 26 Ocak 2021 - 14:43 | 26 Ocak 2021 - 14:43

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Sözleri 'pes' dedirtti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yolda yürüyen Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla yaralayan saldırgan Hasan Hüseyin Y. gözaltına alındı. Daha önce 26 kez polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin 'susma' hakkını kullandı. Rus turist Alexandra Ruslonava "Arkadaşlarımla yürürken birinin bize doğru koştuğunu gördüm. Daha sonra bıçaklamaya başladı. Onu daha önce hiç görmemiştim. Bunun neden yaptı bilmiyorum." dediği öğrenildi. Öte yandan zanlı adliyeye sevk edilişi sırasında basın mensuplarının sorularına “Dümen yapmayın bırakın. Saçma sapan işler” demesi dikkat çekti.