CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara il Kongresi’nde kendisine yönelik sözlerine “İşin reklamına kaçıyorsun. Ben, 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim” diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla yanıt verirken şunları söyledi: “Erdoğan bana hakaret ediyor. Kontrolünü kaybedip ‘terbiyesiz’ bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için. Ve kendisine beş soru sordum. Şehit aileleri adına sordum. Milletimiz adına sordum. ‘Beş soruya cevap ver’ dedim. En azından toplum neyin olup olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun, bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçeyle hakaret ediyorsun? İşin reklamına kaçıyorsun. Ben, 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Ve yine sana söylüyorum: O beş sorunun cevabını mutlaka senden alacağım.”

MADENCİLERLE BULUŞTU

Bu arada CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün madencilik sektörü temsilcileri ile bir dizi online toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu’na doğayı ve çevreyi önceleyen madencilik yol haritasının anlatıldığı toplantıya Altın Madencileri Derneği’ni temsilen Mehmet Yılmaz, Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, CHP Enerjinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da katıldı.