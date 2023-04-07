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Berberoğlu ve Gül kararları bozuldu

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#Enis Berberoğlu#Erdem Gül#MİT TIRI
Berberoğlu ve Gül kararları bozuldu
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin eski gazeteciler CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında yerel mahkemece kurulan hüküm Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nce oybirliği ile bozuldu.

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OYBİRLİĞİYLE ALINDI

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılamada Enis Berberoğlu hakkında “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmişti. Gül hakkında ise “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce onanan karar, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nce oybirliği ile bozuldu. Bozma kararında, İstanbul milletvekili olarak görev yapan ve dokunulmazlık kazanan Berberoğlu hakkında yasa gereği ‘durma kararı’ verilmesi gerektiği ifade edildi. İki isim yönünden de hükmün “örgüte yardım” ya da “örgüt adına suç işleme” tartışması yapılmadan verildiği kaydedildi. 

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#Enis Berberoğlu#Erdem Gül#MİT TIRI

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