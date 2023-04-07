Berberoğlu ve Gül kararları bozuldu

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OYBİRLİĞİYLE ALINDI

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılamada Enis Berberoğlu hakkında “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmişti. Gül hakkında ise “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce onanan karar, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nce oybirliği ile bozuldu. Bozma kararında, İstanbul milletvekili olarak görev yapan ve dokunulmazlık kazanan Berberoğlu hakkında yasa gereği ‘durma kararı’ verilmesi gerektiği ifade edildi. İki isim yönünden de hükmün “örgüte yardım” ya da “örgüt adına suç işleme” tartışması yapılmadan verildiği kaydedildi.