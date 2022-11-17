Beni bilgisayar bağımlısı kocamdan boşayın

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan ilginç boşanma davasına göre bir mağazada çalışan G.F. ile H.F. 17 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuk dünyaya geldi. İddiaya göre, çiftin evlilik birliği, davalı koca H.F.’nin ağır kusurlu tutum ve davranışları yüzünden temelinden sarsıldı. İddiaya göre H.F., evliliğin ilk günlerinden itibaren çocuklarının annesi G.F. ile ilgilenmeyerek zamanının büyük bir kısmını bilgisayar oyunları ile geçirdi. Sürekli sanal oyunlar ile vakit geçiren davalı koca, neredeyse hiç yatağa girmedi. Kişisel bakımına ve hijyene de özen göstermeyen H.F., ayda bir banyo yaptı ve dağınık bir yaşam sürdü. Sürekli alışveriş yapan H.F., evin bütçesini aşarak ihtiyacı olmayan şeyleri aldı. Eşi ve çocuklarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyen H.F., bir baba ve eş olma sorumluluğundan uzak bir hayatı tercih etti. H.F., sürekli alışveriş yaptığı için parası yetmeyince de kredi kartlarına yüklendi. G.F. de hayatının büyük bir kısmını kocasının yapılandırılan kredi borçlarını ödeyerek geçirdi.

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‘EŞİNİ KÖLE GİBİ GÖRDÜ

H.F.’nin çocuklarına karşı da baba olma bilincinden uzak olduğunun anlatıldığı dava dilekçesinde, “Ev içerisinde olur olmadık şeylere sinirlenen H.F., avazı çıktığı kadar bağırmaktadır. Bu nedenle iki çocukta da fiziksel olarak tik oluşmuştur. Evde çöp atmaktan market alışverişine kadar müvekkile yaptıran H.F., eşini sürekli azarlamıştır. Müvekkil, kendisini eş olarak değil de adeta bir köle gibi gören H.F. yüzünden ciddi sağlık sorunları yaşamış, sürekli kramplarla sarsılmıştır. Tüm bu nedenlerle evlilik birliği müvekkil açısından çekilmez bir hal almıştır. Ortada şiddetli geçimsizliğin olduğu sabittir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı koca H.F. ağır kusurludur. Bu nedenle tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz. Çocukların velayetinin anneye verilmesi ile davalı babanın çocuklarına aylık 6 bin lira nafaka ödemesini talep ediyoruz” denildi.