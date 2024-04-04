Belediyeleri önce parti denetleyecek

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* Büyükşehirler başta olmak üzere CHP’li belediyelerde uygulanan ve başarılı sonuç alınan projeler diğer belediyelere de aktarılacak. Kreş, yurt, kent lokantası gibi özellikle sosyal projelerin bütün belediyelerde ortaklaştırılması sağlanacak. Bunlara uygulamanın yanı sıra mimari standartlar da getirilecek. Bu uygulamayla deneyim ve imkânları daha fazla olan başkanların küçük belediyelere, özellikle de yeni seçilen başkanların belediyelerine deneyim paylaşımının yanı sıra araç gereç desteğinde bulunması da sağlanacak.

TEK TİP ORTAK KART

* Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde uygulanan belediye kartları konusunda da önemli bir adım atılacak. “Ankarakart, İstanbulkart, İzmirimkart” uygulamalarına CHP’li bütün belediyelerde ortak kullanılabilecek tek tip standart getirilecek. Bu kartlara ortak bir ad verilmesi de planlanıyor. Vatandaş, CHP’li herhangi bir belediyeden aldığı kartı CHP’li istediği belediyede kullanabilecek.

HUKUKİ YARDIM

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* Genel merkezde oluşturulacak merkez bünyesinde Sayıştay kökenlilerin de aralarında yer alacağı uzman denetçiler de görevlendirilecek. Bu uzman denetçiler, hem yeni kazanılan belediyelerde bugüne kadar yapılan işlemlerde herhangi bir usulsüz işlem olup olmadığının denetimini yapacak hem de partili belediyelerin düzenli denetimini gerçekleştirecek. Devletten önce denetimi partinin kendisinin yapmasını amaçlayan bu uygulama ile özellikle yeni seçilen deneyimsiz başkanlar ile küçük belediyelerin ileride sıkıntı yaratabilecek durumlarla karşılaşmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu denetçiler ayrıca, herhangi bir şekilde devletin yaptığı teftişte sıkıntı yaşayan belediyelere hukuki yardım da verecek.

PERFORMANS KARNESİ

* Belediye başkanlarının performansları da düzenli olarak yapılacak memnuniyet anketleriyle ölçülecek. Bu memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre başkanlara yine düzenli olarak karne notu verilecek. Bu karnelere göre başkanlardan varsa vatandaşta memnuniyetsizlik yaratan uygulamaların düzeltilmesi istenecek. Bu performans ölçümleri, başkanların yeniden aday olup olamayacaklarında da etkili olacak. Belediyelerle ilgili bu çalışmalar çok yakından takip edilecek. Büyükerşen’in yönetiminde kurulması planlanan yerel yönetimler üniversitesiyle de partinin kendi yerel yöneticileri yetiştirilecek.