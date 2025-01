Beklenen çağrı bir an evvel açıklanmalı

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Bölücü terör örgütü silah bırakmıyorsa, o silahları ellerinden alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye’nin beka hakkıdır. Boykot moykot ezberlerinden sonra, sokağa çıkma çağrılarının, sivil direniş kışkırtmalarının ya darbeye ya da isyana davet olduğunun farkındayız.

SOKAĞA ÇIKIN GÖRELİM

15 Temmuz’dan ders almayanlara sesleniyorum, haydi yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim? Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım. CHP’nin 12 Eylül’de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa, kınında beklemekten yorulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyoruz. Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir. CHP ve yedeklerinin Türkiye’nin siyasi istikrarını bozma teşebbüsü ters tepmeye mahkûmdur.

PKK terörü yok denecek kadar azalmıştır. Sığındığı komşu coğrafyalarda her geçen gün yeni bir darbe ile hareket edemez hale gelmiştir. Küresel güçlerin bölgedeki emellerine hizmet etmekten başka bir misyonunun kalmadığı ortadadır. Vekâlet hizmeti bitince ortada bırakılmaları bunların kaçınılmaz akıbeti olacaktır. Türk milleti kaçınılmaz son vuku bulmadan ülkemize her türlü kötülüğü yapmış ve yapmak amacıyla pusuda bekleyen terör örgütüne ve bütün teröristlere bir kapı açmış bulunmaktadır. Geliniz, silahlarınızı öldürülmeden önce siz kendi iradenizle bırakınız. Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir.”

OTEL YANGININDA DDK DEVREYE GİRSİN

MHP Lideri, Bolu-Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden 36 çocuğun isimlerini tek tek kürsüden okurken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan, sesi titreyen Bahçeli, otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşın vebalini uhdesinde taşıyanların hesabını tek tek vermesi gerektiğini söylerek “Bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın günbegün polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunu isabetli ve doğru bulmuyorum” dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu’nun devreye girmesini de istedi.